Weleda AG: Kurzarbeit in Gmünd

Schwäbisch Gmünd. Das erste Quartal lief noch rund für die Weleda AG, doch die Unsicherheiten nehmen für den Hersteller von Naturkosmetik und anthroposophischer Arzneimittel zu. Nach aktueller Einschätzung werde der Umsatz von Weleda gegenüber den Erwartungen zurückbleiben, so die AG. Insbesondere in den nächsten sechs Monaten erwartet das Unternehmen einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr, erklärt die Weleda in einer Mitteilung. Die Geschäftsleitung habe Maßnahmen eingeleitet, um auf der Kostenseite reagieren zu können. Neben verschiedenen Maßnahmen wurde Kurzarbeit beantragt, unter anderem auch in Deutschland und der Schweiz. „Es ist schwer einzuschätzen, wie groß der wirtschaftliche Abschwung sein wird und wie lange es dauert, bis sich die Wirtschaft wieder erholt haben wird. Die Unsicherheit bleibt groß“, schreibt das Unternehmen.

2019 ist der Umsatz der Weleda um 4,1 Prozent auf 429,3 Millionen Euro gestiegen. Vor allem der Bereich Naturkosmetik entwickelte sich gut und legt um 6,2 Prozent auf 327 Millionen Euro zu, während die Arzneimittelsparte weiter schrumpft. Der Gewinn blieb mit 13 Millionen Euro neun Prozent unter dem Vorjahr. Die Eigenkapitalquote hat sich auf 52,9 Prozent weiter erhöht. Die Zahl der Mitarbeiter liegt bei 2554.