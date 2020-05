Oliver Frömmer leitet SDZeCOM

Nach 34 Jahren bei der SDZ-Mediengruppe in Aalen und seit 1995 in der Geschäftsführung beim IT-Dienstleister SDZeCOM ist Franz Schwarz am 30. April in den Ruhestand gegangen. Seine Nachfolge hat Oliver Frömmer angetreten. Oliver Frömmer ist ebenfalls seit vielen Jahren bei SDZeCOM und hat als Vertriebsleiter und Prokurist den Aufbau und die erfolgreiche Entwicklung der Firma maßgeblich mitgestaltet. Der scheidende Geschäftsführer Franz Schwarz hat viele Veränderungen in der Medienbranche erlebt und viele Weiterentwicklungen aktiv vorangetrieben. Dabei hat Franz Schwarz in den vergangenen 25 Jahren die Firma SDZeCOM zu einem führenden IT-Dienstleister für Produktinformations- und Stammdatenmanagement sowie Database-Publishing im deutschsprachigen Raum gemacht. Namhafte Unternehmen gehören zu den Kunden von SDZeCOM. So vertrauen Firmen wie Bauknecht, Erwin Müller Group, Ravensburger, Vaillant, WMF oder Zeiss auf das Know-how der Aalener. In den vergangenen Jahren wurde SDZeCOM mehrfach für innovative Lösungen ausgezeichnet. So beispielsweise im Bereich Consulting oder für das hauseigene Trainingscenter, in dem Schulungen und kostenfreie Webinare zu Digitalisierung und Datenmanagement angeboten werden.