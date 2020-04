Alexander Stütz wird Vize-Chef bei der Landes-AOK

Stuttgart

Die Zentrale der AOK Baden-Württemberg bekommt prominente Unterstützung: Alexander Stütz, langjährige Führungskraft bei Gmünder Ersatzkasse (GEK), Barmer GEK und Barmer wechselt bereits in den kommenden Wochen in den Vorstand der AOK Baden-Württemberg. „Der Verwaltungsrat hat nach einem intensiven Auswahlverfahren Alexander Stütz einstimmig zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der AOK Baden-Württemberg gewählt“, erklärt der Vorsitzende des Verwaltungsrats der AOK Baden-Württemberg, Peer-Michael Dick. Mit der Berufung Stütz’ sei der zweiköpfige Vorstand nun komplett. Vorstandschef der AOK ist seit Januar 2020 Johannes Bauernfeind. Die AOK Baden-Württemberg ist mit mehr als 4,5 Millionen Mitgliedern größten Kranken- und Pflegekasse im Land.

Laut Dick bekomme das Unternehmen mit Alexander Stütz „eine hervorragend geeignete Persönlichkeit“, die aufgrund ihres einschlägigen Know-hows in der gesetzlichen Krankenversicherung auch „neue und zukunftsweisende Impulse für die Südwest-AOK und das Gesundheitswesen im Land setzen wird.“

Alexander Stütz ist seit 2010 als Bereichsvorstand bei der zweitgrößten gesetzlichen Krankenversicherung, der Barmer, tätig. Davor hat der 49-jährige Diplom-Kaufmann über viele Jahre in weiteren herausgehobenen Führungspositionen bei der Krankenkasse gearbeitet, so war er bei der GEK vor deren Fusion mit der Barmer stellvertretender Vorstandsvorsitzender und begleitete in dieser Funktion den Zusammenschluss beider Krankenkassen.

Mit dieser Erfahrung bringe Stütz die operationalen und strategischen Fähigkeiten mit, „die in dieser Position bei einer der fünf größten gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland und im hart umkämpften Krankenversicherungsmarkt gefordert sind“, erklärte Dick weiter. Alexander Stütz solle seine Arbeit möglichst bereits Anfang Juni 2020 bei der AOK Baden-Württemberg aufnehmen.

Nach Dicks Worten habe der Verwaltungsrat mit seiner Personalentscheidung die besten Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die AOK Baden-Württemberg mit dem komplettierten Vorstandsduo an der Spitze nun ihren Vorreiter- und Gestaltungsanspruch in besonderem Maße erfülle: „Die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung im Land wird künftig noch erkennbarer die Handschrift der AOK Baden-Württemberg zum Wohle ihrer Versicherten und Beitragszahler tragen.“

Barmer-Krankenkasse öffnet Geschäftsstellen

Unterdessen hat die Barmer erklärt, ihre Geschäftsstellen ab 4. Mai wieder zu eröffnen. „Um den Gesundheitsschutz der Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten, greifen eine Reihe strikter Sicherheitsmaßnahmen in unseren Geschäftsstellen, zu denen unter anderem der Einsatz von Schutzmasken und Plexiglasscheiben bei Beratungsgesprächen ebenso gehört wie die Einhaltung der Abstandsregelung und eine regelmäßige Händehygiene“, sagt Winfried Plötze, Landesgeschäftsführer der Barmer Baden-Württemberg.