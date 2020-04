Filialen sollen schrittweise wieder öffnen

Coronakrise Commerzbank öffnet ihre Geschäftsstelle in Schwäbisch Gmünd am 12. Mai wieder für Kunden.

Aalen/Schwäbisch Gmünd. Nachdem die Commerzbank mehrere Filialen in der Region wegen den Auswirkungen der Coronakrise geschlossen hat, kündigt Niederlassungsleiter Johannes Kube eine schrittweise Öffnung an. Die Filiale in der Aalener Bahnhofstraße war bereits in den vergangenen Wochen durchgehend mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen für Kunden zugänglich. Ab Dienstag, 12. Mai, soll auch die Geschäftsstelle in der Bocksgasse in Schwäbisch Gmünd wieder für Kunden zugänglich sein. Die weiteren Filialen in Heidenheim, Nördlingen und Schorndorf sollen dann zu einem späteren Zeitpunkt sukzessive wieder geöffnet werden.

Wie andere Kreditinstitute hat auch die Commerzbank ihren Geschäftsbetrieb wegen der Corona-Pandemie radikal umgestellt. So arbeiten zahlreiche Mitarbeiter aus dem Home-Office. Geschäftsreisen wurden konzernweit eingestellt. Umso wichtiger, betont Kube, sei die konsequente Nutzung digitaler Kanäle für die Bankgeschäfte. Sowohl für Firmen- als auch Privatkunden gehe es darum, die Versorgung mit Liquidität zu sichern und den Zugang zu staatlichen Förder- und Hilfsprogrammen zu ermöglichen. Wegen der Ausgangsbeschränkungen sei die Kundenfrequenz in der geöffneten Aalener Filiale in den vergangenen Wochen stark gesunken.