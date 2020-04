Commerzbanker rechnen mit Wende

Aalen/Schwäbisch Gmünd

Wachsen und neue Kunden gewinnen: Das ist das erklärte Ziel der Commerzbank in Ostwürttemberg. Für die Verantwortlichen von Deutschlands zweitgrößter Privatbank, die nun die Bilanzzahlen für 2019 vorgestellt haben, ist diese Rechnung mit einem satten Kundenplus aufgegangen. Ein Magnet ist dabei das weiterhin kostenlose Girokonto.

Wie alle Kreditinstitute treibt die Coronakrise auch die Commerzbank um. Während die Bankverantwortlichen ihre Aufgabe derzeit vor allem darin sehen, den Kunden Liquidität zu sichern, erwarten sie – je nach Verlauf der Pandemie – aber schon im zweiten Halbjahr wieder eine Erholung der Realwirtschaft.

„Unser neunköpfiges Team ist mit der Hilfe für Unternehmen derzeit stark beschäftigt“, sagt Rudi Maurer, der von Schwäbisch Gmünd aus die großen Firmenkunden mit mehr als 15 Millionen Euro Jahresumsatz betreut. 36 Anträge auf KfW-Corona-Kredite des Bundes sind bereits über seinen Tisch gegangen. „Den Firmen ist derzeit besonders wichtig, die Lieferketten auch in solchen Phasen zu sichern“, hat er überdies beobachtet.

Privatkunden, die zum Beispiel von Kurzarbeit betroffen sind, gewährt die Commerzbank bei Ratenkrediten eine dreimonatige Zahlungspause. Danach verzichtet die Bank auf eine erneute Kreditwürdigkeitsprüfung. Kreditlinien würden erhöht, Spielräume erweitert: „Allgemein kommen unsere Kunden sehr gut durch die Krise“, sagt Johannes Kube, der als Niederlassungsleiter für Ost- und Nordwürttemberg das Geschäft mit Privatkunden und kleinen bis mittleren Unternehmen verantwortet.

Gleichzeitig, so Kube, verstärke die derzeitige Lage den Trend zur Digitalisierung: Während beispielsweise die durchgehend geöffnete Aalener Filiale nur noch wenig Laufkundschaft verzeichne, nehme das Banking über Handy enorm zu. Mehr als 90 Prozent der Überweisungen würden mittlerweile digital getätigt.

Boom der Baufinanzierungen hielt auch 2019 an

In Ostwürttemberg – hierzu zählt die Commerzbank die Filialen in Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim sowie Nördlingen und Schorndorf – konnten im vergangenen Jahr 875 neue Kunden gewonnen worden – viermal so viele wie 2018. Die gesamte Niederlassung Heilbronn, die Ost- und Nordwürttemberg umfasst, verzeichnete netto 2428 neue Kunden. „Die Kunden, die wir seit 2013 neu hinzugewinnen konnten, sind für ein Drittel der Erträge verantwortlich“, betont Kube.

Das Geschäftsvolumen in Ostwürttemberg stieg um elf Prozent auf rund 966 Millionen Euro. Das Einlagenvolumen stieg von 230 auf 293 Millionen Euro. „Bei null Prozent Zinsen und 1,5 Prozent durchschnittlicher Inflation haben Kunden auch 2019 wieder einen Teil ihres Vermögens verloren“, merkt Kube an. Auch wenn derzeit aufgrund der Coronakrise enorme Schwankungen am Aktienmarkt herrschten, so sei Rendite dennoch langfristig nur mit der Anlage in Wertpapiere möglich.

Auch der Immobilienboom wird seiner Ansicht nach durch die Coronakrise nur kurz unterbrochen: „Langfristig ist es ein Wachstumsmarkt.“ Davon profitiert auch die Baufinanzierung. So wurden 2019 in Ostwürttemberg neue Baukredite in Höhe von 56 Millionen Euro ausgereicht, das ist ein Plus 36,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zudem wurden in Ostwürttemberg neue Ratenkredite in Höhe von zehn Millionen Euro vergeben, 14,2 Prozent mehr als 2018. Das Kreditvolumen in der Region ist insgesamt um 4,7 Prozent gewachsen und betrug für die Privatkunden und kleineren Firmen 358 Millionen Euro zum Jahresende 2019.

Unter den großen Unternehmen mit mehr als 15 Millionen Euro Jahresumsatz konnten 16 neue Firmenkunden gewonnen werden. Hier ist das Kreditvolumen in Ostwürttemberg im Vergleich zum Vorjahr auf mehr als 500 Millionen Euro angestiegen, ein Plus von zwei Prozent.

Die Commerzbank feiert im Jahr 2020 ihr 150-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass soll zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr eine Wanderausstellung in der Aalener Filiale zu sehen sein.

Kennzahlen der Commerzbank für Ostwürttemberg

Kunden 33600

Geschäftsvolumen 966 Mio. Euro

Kreditvolumen 358 Mio. Euro

Einlagenvolumen 293 Mio. Euro

Mitarbeiter 55