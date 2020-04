Wagenblast: Insolvenzgeld wohl ab April

Schwäbisch Gmünd/Aalen. Die Auszahlung des Insolvenzgeldes an die 220 Mitarbeiter der Auto Wagenblast könnte schon rückwirkend ab April beginnen. Das teilt der vorläufige Insolvenzverwalter Prof. Dr. Martin Hörmann auf Nachfrage mit. „Wir sind hier gerade in der Klärung“, so Hörmann: „So wie es aktuell aussieht, beginnt der Zeitraum im April.“

Die Beschäftigten der vier Autohäuser in Schwäbisch Gmünd, Aalen und Heidenheim wären dann in den Monaten April, Mai und Juni über das Insolvenzgeld abgesichert. Die Beschäftigten eines insolventen Unternehmens erhalten im Normalfall für drei Monate Insolvenzgeld über die Arbeitsagentur. Dieses ist in der Regel so hoch wie der Nettoverdienst der Beschäftigten.

Im April befinden sich die Beschäftigten von Auto Wagenblast wegen der Coronakrise in Kurzarbeit. Vertreter der Belegschaft hatten deshalb gehofft, dass die Arbeitsagentur den Beginn der Auszahlung auf Anfang Mai terminierst. Der vorläufiger Insolvenzverwalter hätte dann bis Ende Juli Zeit, um einen Käufer für die Autohäuser zu finden. Dieser befindet sich derzeit in Kontakt sowohl mit möglichen Interessenten als auch den Autoherstellern und der Arbeitsagentur. Die Agentur für Arbeit Aalen kann zu dem Verfahren aus Gründen des Datenschutzes keine Auskunft geben.