Sorge um Ausbildung in Coronakrise

Aalen. Die IG Metall Jugend Ostalbkreis fordert die Sicherung von Ausbildungsplätzen. Die Coronakrise hat die berufliche Bildung erreicht. So könnte die Krise laut Gewerkschaftssekretär Alexander Relea-Linder mittelfristig zu einem Rückgang der Ausbildungsplätze in der Region führen. Viele lokale Arbeitgeber hätten bereits Kurzarbeit angemeldet oder sogar Insolvenz anmelden müssen. Das sei besonders dramatisch, denn in diesen Wochen werden die Ausbildungsverträge für das kommende Ausbildungsjahr geschlossen, welches zum 1. August oder 1. September beginnt. Landeswirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut muss aus Sicht der jungen Metaller schnellstmöglich zu einem Spitzentreffen des Bündnisses zur Stärkung der beruflichen Ausbildung und des Fachkräftenachwuchses einladen, in der sich Land, Kommunen, Gewerkschaften und Arbeitgeber zusammengefunden haben.

„Gelingt es uns nicht, einen möglichen Einbruch auf dem Ausbildungsmarkt sowie Kurzarbeit für Auszubildende zu verhindern, werden die Fliehkräfte in unserer Gesellschaft weiter zunehmen. Schon heute fühlen sich viele Jugendliche von den politischen Akteuren vernachlässigt. Die Sicherung von Ausbildungsplätzen im Ostalbkreis, gehört daher ganz nach oben auf unsere politische Agenda“, so Relea-Linder.