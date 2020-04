Auto Wagenblast ist insolvent

Schwäbisch Gmünd

Hiobsbotschaft vom größten VW- und Audi-Händler der Ostalb. Die Auto-Wagenblast-Gruppe hat beim Amtsgericht Aalen Insolvenz angemeldet. Dies gilt sowohl für die Auto-Wagenblast GmbH+Co.KG mit Sitz in Aalen als auch die Auto-Wagenblast GmbH+Co.KG Schwäbisch Gmünd sowie die Auto-Wagenblast Beteiligungs-GmbH Schwäbisch Gmünd. Betroffen sind laut aktuellen Informationen rund 220 Mitarbeiter, davon etwa 30 Auszubildende. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter für alle drei Gesellschaften wurde der Ulmer Rechtsanwalt Prof. Dr. Martin Hörmann von der Kanzlei „Anchor Rechtsanwälte“ bestellt. Der vorläufige Insolvenzverwalter war am Montag nicht mehr für eine Stellungnahme zu erreichen. Auch der bisherige Geschäftsführer der Auto-Wagenblast-Gruppe, Wolfgang Röhsner, äußerte sich nicht zu den Gründen für den Insolvenzantrag.

„Die Beschäftigten selbst sind nicht von der Arbeitgeberseite informiert worden, sondern haben erst nach der offiziellen Bekanntgabe des Insolvenzantrags davon erfahren“, kritisiert Cynthia Schneider, Gewerkschaftssekretärin der IG Metall. Die Arbeitnehmerseite mit dem Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Marcus Nadolski und Gewerkschaftsvertretern wird sich am Dienstag um 14 Uhr mit dem Insolvenzverwalter über die Lage beraten. „Für uns ist entscheidend, dass der Betrieb fortgeführt wird und Arbeitsplätze erhalten bleiben“, sagt Schneider. Die Beschäftigten seien – unter anderem durch 100 Prozent Kurzarbeit – in der Vergangenheit ohnehin schwer gebeutelt worden.

Über die Zukunft des 1922 von Josef Wagenblast in Schwäbisch Gmünd gegründeten Unternehmens war bereits seit längerem spekuliert worden. Im März 2019 hatte die Autohaus-Gruppe ihren Standort in Giengen geschlossen.

Mehrere Autohäuser geschlossen oder verkauft

Es gab 0,0 Information für die Beschäftigten. Cynthia Schneider

IG Metall

Im April desselben Jahres zog sich Brigitte Wagenblast nach 31 Jahren als Geschäftsführerin aus dem operativen Geschäft zurück. Ihr Nachfolger wurde Rolf Walter. Nach dessen überraschendem Tod übernahm im Juni 2019 Wolfgang Röhsner die Geschäftsführung.

Ebenfalls 2019 zog der Betrieb in Lorch-Weitmars ins Gmünder VW-Zentralhaus in der Lorcher Straße um. Mit Wirkung zum 1. Januar dieses Jahres veräußerte die Wagenblast Beteiligungs-GmbH ihre Minderheitsanteile an der WWG Autowelt an Jörg Hagelauer, der damit Alleininhaber des Audi-Hauses in Hussenhofen wurde. Und schließlich wurde zum 1. Februar der VW-Service-Betrieb in der Dr. Rudolf-Schieber-Straße in Westhausen an die Koch-Auto-Gruppe mit Sitz in Schwäbisch Hall verkauft.

Vertreten ist die Wagenblast-Gruppe damit aktuell noch an den Standorten Schwäbisch Gmünd (Lorcher Straße und Scheffoldstraße/Bettringen) mit VW-Verkauf und Service, in Aalen (Obere Bahnstraße) mit VW-Service und Audi-Verkauf und -service) und in Heidenheim mit VW- und Audi-Services. Sowohl die für die Gmünder Niederlassungen zuständige Auto-Wagenblast GmbH+Co.KG Schwäbisch Gmünd als auch die Auto-Wagenblast GmbH+Co.KG Aalen, die neben dem Aalener auch das Heidenheimer Autohaus betreibt, sind nun im vorläufigen Insolvenzverfahren. Die Geschäfte führt der vorläufige Insolvenzverwalter.

Vermutet wird, dass neben allgemeinen Problemen des Autohandels wie der Absatzkrise bei gleichzeitig hohem Investitionsbedarf die Auswirkungen der Coronakrise auf die Branche eine Rolle gespielt haben.