Diskussion um Meisterprämie

Stuttgart

Die Nachbarländer haben sie bereits seit Längerem eingeführt, nun startet sie auch in Baden-Württemberg: Rückwirkend zum 1. Januar 2020 erhalten Meisterstudenten des Handwerks eine Meisterprämie in Höhe von 1500 Euro bei erfolgreich abgelegter Meisterprüfung. „Diese Entscheidung der Landesregierung ist Anerkennung und Wertschätzung für den beruflichen Karriereweg im Handwerk“, erklärt Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm. Doch der Entschluss der Landesregierung wird auch kritisiert –und zwar von den Industrie- und Handelskammern. Denn nicht jeder Meister bekommt den Aufstiegsbonus.

„Wir freuen uns für das Handwerk, dass es gelungen ist, mit der Meisterprämie ein Zeichen für die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung zu setzen“, sagt etwa Dr. Wolfgang Epp, Hauptgeschäftsführer der IHK Reutlingen und Koordinator für Fragen der beruflichen Weiterbildung im Land. „Dennoch können wir nicht nachvollziehen, warum die Landesregierung nicht alle vergleichbaren Meisterabschlüsse mit einer Prämie honoriert“, so Epp weiter. Denn den Bonus gibt es nur für Meister des Handwerks – und nicht für jene, die von der IHK ausgebildet wurden. Epp: „Wir können niemandem vermitteln, warum ein Bäckermeister eine Prämie von 1500 Euro bekommt, eine Küchenmeisterin aber zum Beispiel nicht.“ Die IHKn im Land hatten auch für ihre Abschlüsse, wie Industriemeister, Logistikmeister oder Fachwirte, einen Aufstiegsbonus gefordert. Für diese Absolventen ergäbe sich eine Förderlücke zwischen den anfallenden Fortbildungskosten und den Unterstützungsleistungen, die das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz biete, so Epp.

Wegen der angespannten Haushaltssituation hatte die Landesregierung nur für das Handwerk eine Prämie ausgelobt. In anderen Bundesländern, wie Bayern, Hessen oder Rheinland-Pfalz, erhalten alle Absolventen der höheren Berufsbildung nach erfolgreichem Abschluss eine finanzielle Anerkennung.

Mit der Meisterprämie investiert das Land in kluge Köpfe. Peter Reichhold

Landeshandwerkspräsident

Meisterstudenten des Handwerks können in Baden-Württemberg in jedem Fall die Prämie ab 1. Mai über die Webseite der Handwerkskammer Ulm beantragen. Von der Meisterprämie profitieren pro Jahr derzeit rund 600 junge Handwerker im Gebiet der Kammer. Der Hintergrund der Meisterprämie: Während ein akademischer Student in der Regel keine Kosten für die Wissensbildung hat, müssen angehende Meister rund 10 000 Euro aufbringen, um die Ausbildung abzuschließen. „Längst sind Karriere- und Verdienstperspektiven gleichwertig mit akademischen Bildungswegen“, sagt Mehlich. „Da müssen wir jetzt unsere bisher gelernten Antworten über Bord werfen. Dazu leistet die Meisterprämie einen wichtigen Beitrag.“ Laut Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold ist die Meisterprämie ebenfalls „ein starkes Signal für die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung“. Mit der Prämie stärke man die Meisterausbildung im Handwerk und trage damit zur notwendigen Fachkräftesicherung bei, erklärt Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. Reichold ergänzt: „Mit der Meisterprämie investiert das Land in kluge Köpfe und die wirtschaftliche Kraft von morgen. Wir freuen uns, dass die Prämie im Mai an den Start geht.“

Zugleich stehe die Meisterprämie für Qualität und bedeute Verbraucherschutz, betont Mehlich. „Wer heute eine Meisterausbildung im Handwerk macht, bildet morgen junge Menschen aus.“ Er gründe aber eben auch ein Unternehmen und sei als Arbeitgeber ein wichtiger Steuer- und Sozialversicherungszahler – „und vor allem auch ein wichtiger Versorger unserer Bevölkerung“.

Die Politik arbeitet unterdessen weiter an der Förderung des Handwerks. Im Gesetzentwurf zum Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) stehen ab August 2020 höhere Zuschussanteile, Freibeträge und Darlehenserlasse für Handwerkerinnen und Handwerker in Aus- und Weiterbildung. So soll es das Aufstiegs-Bafög anders als bisher für jede einzelne Fortbildungsstufe neu geben - angefangen vom „Berufsspezialist“, über den „Bachelor Professional“ bis zum „Master Professional“.