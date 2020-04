Generationswechsel bei Merz

Aalen.

Der Generationswechsel bei der Firmengruppe Merz ist vollzogen. Im Interview erklären Volker Merz, Brigitte Merz, Jannis Merz und Markus Bamann die Hintergründe, mit welcher Strategie die Unternehmensgruppe weiterwachsen soll und welche Auswirkungen die Coronakrise auf die Immobilienbranche hat.

Wie schwer trifft die Coronakrise die Immobilienbranche im gesamten und einen Projektentwickler wie Merz im speziellen? Wie haben Sie reagiert?

Volker Merz: Die Krise trifft die Immobilienbranche ganz unterschiedlich. Während Bereiche wie der Tourismus und die Autoindustrie unmittelbar von der Krise betroffen sind, gibt es Sektoren wie das Gesundheitswesen und den Lebensmitteleinzelhandel die von der Krise sogar profitieren. Die Merz-Gruppe bedient ein breites Spektrum. Unsere Architekturaufträge, als auch unsere Projektentwicklungen reichen vom Mehrfamilienhaus, zum Lebensmittelmarkt bis hin zur Hotellerie. Aus diesem Grund können wir die Auswirkungen der Krise bis dato gut steuern und sind zuversichtlich, dass wir auch nach der Zeit der Krise stabil aufgestellt sind.

Wie sieht der Arbeitsalltag aus?

Jannis Merz: Wie viele Unternehmen, sind auch wir zu fast 100 Prozent ins Home-Office. Die Verlagerung der Arbeit nach Hause war für uns eine Umstellung, da wir im Alltag eine kollegiale und partnerschaftliche Unternehmenskultur pflegen. Durch die heutigen digitalen Möglichkeiten, wie Videokonferenzen und Screen-Sharing lief der Arbeitsalltag aber schon nach kurzer Zeit wieder recht problemlos. Das Kaffee-Kränzchen mit Kollegen musste ab nun digital stattfinden. Langfristig werden wir von der Krise als Katalysator und Beschleuniger für digitale Arbeitsmethoden im Arbeitsalltag profitieren und können zukünftig noch besser auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden und Mitarbeiter eingehen.

Herr Merz, Frau Merz, warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Nachfolge in Ihrer Firma zu vollziehen?

Volker Merz: Unser Sohn Jannis Merz ist nun bereits seit drei Jahren im Betrieb, kennt das Geschäft sehr gut. Mit Markus Bamann haben wir den richtigen Partner gefunden. Zudem ist das Merz-Team mit nun rund 30 Mitarbeitern schlagkräftig aufgestellt. Und schlussendlich ist die konjunkturelle Lage unserer Branche aktuell sehr gut - alles in allem der ideale Zeitpunkt, das Unternehmen an die nächste Generation weiterzugeben.

Brigitte Merz: Als absehbar war, dass Jannis ins Unternehmen einsteigt, begann der Prozess im Prinzip bereits. Eine Übergabe bedarf intensiver Planung, schließlich sind wir kein kleines Architekturbüro mehr, sondern ein Mittelständler mit verschiedenen Geschäftsbereichen und anspruchsvollen Projekten in ganz Deutschland. Gemeinsam mit Rechtsanwälten und Steuerberatern haben wir den Prozess akribisch geplant.

Bleiben Sie operativ oder strategisch eingebunden?

Wir können die Auswirkungen der Krise bis dato gut steuern. Volker Merz

Volker Merz: Aus dem operativen Geschäft habe ich mich bereits zurückgezogen. Künftig werde ich dem Unternehmen als Berater zur Seite stehen, vor allem in strategischen Fragen. Ich rücke in den neu gegründeten Verwaltungsrat. Überdies habe ich in den vergangenen Jahrzehnten ein großes Netzwerk aufgebaut, von dem die nächste Generation profitieren soll. Aber ich werde mich auf eine beratende Tätigkeit beschränken.

Brigitte Merz: Ich möchte nach 40 Jahren im Betrieb endlich mehr Zeit für Enkel und Freunde haben, weshalb ich komplett aus dem Unternehmen ausscheide. Die Zeiten haben sich verändert. Ich finde, es ist wichtig für ein neues Kapitel und frischen Wind für das Unternehmen.

Haben Sie Ihre Anteile als Gesellschafter abgegeben?

Volker Merz: Ja. Das gehört zum Nachfolgeprozess unabdinglich dazu.

Herr Merz, Herr Bamann, wie sieht die künftige Aufgabenteilung zwischen Ihnen aus?

Markus Bamann: Jannis wird den konzeptionellen und strategischen Teil übernehmen, ich den technischen Part, ich kümmere mich um die Umsetzung der Projekte und das technische Projektmanagement und die Schnittstelle zur Projektentwicklung.

Jannis Merz: Ich werde mich auf die früheren Projektphasen konzentrieren, etwa Konzeptentwicklung, Wettbewerbe und architektonische Aufgabenstellungen. Gemeinsam sind wir dabei, ein Netzwerk aufzubauen. Das ist für unsere Arbeit essenziell.

Die Merz-Gruppe tritt häufig nicht nur als reiner Entwickler, sondern auch als Investor auf…

Jannis Merz: Richtig, dadurch unterscheiden wir uns von vielen Projektentwicklern und Architekturbüros. Das erfordert ein hohes Maß an Eigenverantwortung und beinhaltet ein gewisses Risiko. Das erlaubt uns im Umkehrschluss, bei der Qualität und den architektonischen Ansprüchen keine Abstriche machen und nicht maximal kostenorientiert kalkulieren zu müssen. Dieses Prinzip leben wir auch in der neuen Generation.