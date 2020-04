Varta forscht an vielen Projekten

Ellwangen. Dass Varta aktuell intensiv an der Leistungsstärke seiner Lithium-Ionen-Zellen arbeitet und diese von 85 auf 110 Milli-Ampere-Stunden ausbauen will, ist bekannt. So engagiert sich das Unternehmen in einer Vielzahl von Forschungsprojekten, unter anderem auch für gedruckte Elektronik. Ziel sei es, bestehende Anwendungsmöglichkeiten zu optimieren und neue zu erschließen.

Der Konzern erforscht die gedruckten Batterien verschiedener elektrochemischer Systeme und kooperiert bei Batterie-Kompetenz und Batterie-Innovationen als Partner mit Universitäten und Wissenschaft. Varta Anfang 2019 engagiert sich VARTA etwa in dem Projekt BEWELL. Dort sollen Integrations- und Fertigungstechnologien entwickelt werden, die für das Tragen von intelligenten Hautpflastern und Handgelenksgeräten – smarte Uhren und Armbänder – erforderlich sind.

Ein weiteres Forschungsvorhaben ist OxiFlexIt. Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines mobilen Überwachungssystems für arteriosklerotische Gefäßerkrankungen. Im Mittelpunkt steht dabei die dreidimensionale Echtzeit-Darstellung der Sauerstoffsättigung in den analysierten Körperbereichen. Diese könnte etwa in ambulanten Fällen, während oder nach Eingriffen, einer Operation oder Reha zum Einsatz kommen.