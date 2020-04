Textilausgabe bei GtA ein großer Erfolg

Neresheim. Für Andreas Nies war angesichts der Coronapandemie klar: „Jetzt muss man als Unternehmen aktiv werden.“ Deshalb entschied der Geschäftsführer des Neresheimer Textilausrüsters GtA, kostenlos Spezialstoff mit antibakterieller Ausrüstung und antiviraler Wirkung an Vereine, Gruppen oder Werkstätten für Menschen mit Behinderung abzugeben, damit diese Masken nähen könne. An diesem Donnerstag war es soweit – und die Aktion ein voller Erfolg.

„Wir mussten bereits eine halbe Stunde früher als geplant mit der Ausgabe starten, da der Andrang so immens war“, erzählt Nies. Rund 250 Personen und Gruppen seien vor Ort gewesen. „Wir hatten nachts noch extra Kleinmengen für 20 bis 30 Masken abgepackt, sodass wir mit 500 Rollen und 120 Kleingebinden starten konnten.“ 95 Prozent der Menge sei bereits weg. „Es hat mich als Geschäftsführer und auch all unsere Mitarbeiter, die heute direkt oder in der Vorbereitung indirekt beteiligt waren, unheimlich stolz gemacht. Es war uns eine Freude zu sehen, wie viele Menschen wir damit heute glücklich machen konnten“, so Niess. Viele der Menschen hätten für den Stoff bezahlen wollen. „Das wollten wir aber nicht“, erklärt Niess und fügt an: „Da gibt es bedürftigere Menschen oder Projekte, an die man Geld spenden kann.“