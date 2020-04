Voith weitet Kurzarbeit ab Mai aus

Heidenheim. Am Stammsitz wird bereits weniger gearbeitet, nun weitet der Voith-Konzern die Kurzarbeit auf alle Standorte in Deutschland aus. „Mit der Coronavirus-Krise befinden wir uns momentan in einer weltweiten Ausnahmesituation, deren wirtschaftliche Folgen immer spürbarer werden“, schreibt das Unternehmen. Deshalb prüfe man gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern, in welchen Bereichen Kurzarbeit möglich und notwendig ist. Auch an den Standorten außerhalb Baden-Württemberg will man den tariflichen Zuschuss für Kurzarbeit gewähren, obwohl Voith das nicht müsste. Gleichzeitig wollen alle leitenden und außertariflichen Angestellten in Deutschland sowie die Konzerngeschäftsführung auf 10 Prozent ihres Monatseinkommens im Mai 2020 verzichten.

„Wir müssen jetzt zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung unseres Unternehmens einleiten“, erklärt Voith-Chef Dr. Toralf Haag. „Wir sind überzeugt, mit diesem Schritt eine weitere wichtige Maßnahme im Sinne einer nachhaltigen Zukunftssicherung unseres Unternehmens umzusetzen und danken allen Mitarbeitern und Führungskräften für ihre Unterstützung und ihren Beitrag.“ Man arbeite gezielt daran, die Geschäftsabläufe aufrecht zu erhalten und Kundenaufträge bestmöglich zu erfüllen.