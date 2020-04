Lauchheimer Nord-Lock gewinnt Design-Auszeichnung

Lauchheim

Der Red Dot Award ist ein Designwettbewerb, der die besten Produkte des Jahres prämiert. Die Auszeichnung „Red Dot“ hat sich international als eines der begehrtesten Qualitätssiegel für gutes Design etabliert. In diesem Jahr wurden mehr als 6.500 Produkte eingereicht und von einer Expertenjury einzeln geprüft. Einer der vergebenen Preise geht nach Lauchheim, für das neuartige „Superbolt-Tool“ erhält Nord-Lock die Auszeichnung in der Kategorie „Bestes Produktdesign 2020“. Das Gerät ist ein kompaktes Werkzeug, welches es ermöglicht, mehrere Druckschrauben gleichzeitig auf die erforderliche Vorspannkraft anzuziehen.

Andreas Maile, Geschäftsführer der Nord-Lock GmbH, erklärt: „Eine tolle Nachricht inmitten dieser stürmischen Zeiten. Ich freue mich sehr für unser Team, dass mit diesem renomierten Preis einmal mehr die Innovationskraft der Nord-Lock Gruppe ausgezeichnet und die hohe Qualität der Produkte bestätigt wurde.“ Einer der Erfinder ist Andy McPhee, der sich ebenfalls über die Auszeichnung freut. „Ich bin sehr stolz darauf, dass das Superbolt Tool nicht nur für den Red Dot Wettbewerb angenommen wurde, sondern dass es tatsächlich gewonnen hat“, betont der Notd-Lock-Mitarbeiter.

Bei den bewährten Superbolt-Spannelementen mit Vielfachschrauben handelt es sich um ein Anziehverfahren für große Schraubenverbindungen. Durch das Aufteilen des Drehmoments auf mehrere Druckschrauben, löst dieses Verfahren die Problematik von hohen Anziehdrehmomenten. Durch den Einsatz des hierfür entwickelten Superbolt Tools lässt sich die Montage der Spannelemente nochmals deutlich beschleunigen, da mittels Superbolt Tool nun alle Druckschrauben gleichzeitig angezogen werden können. Durch den Antrieb über ein patentiertes Schnecken-Kugelgetriebe wird ein gleichmäßiges und hohes Drehmoment bereitgestellt. Bei Betätigung erfahren alle lastbeaufschlagten Getriebekomponenten eine gleichförmige Belastung, sodass keine der Einzelkomponenten Lastspitzen ausgesetzt ist. Die kompakte, leichte Bauform ermöglicht in Verbindung mit dem modularen Aufbau eine effektive Verstärkung des Drehmoments – bei gleichzeitig niedrigstem Eingangsdrehmoment.

„Wir sind natürlich sehr stolz und fühlen uns geehrt, dass unser Design auf diese Weise anerkannt wurde. Es ist ein weiterer Beweis für unser Engagement bei der Entwicklung von Technologien, die für höchste Leistung ausgelegt sind“, erläutert Fredrik Meuller, CEO der Nord-Lock-Gruppe. Die Firma ist eigenen Angaben zufolge ein weltweit führender Anbieter für Verschraubungslösungen. Das Unternehmen, das erst vor wenigen Jahren seinen neuen Standort in Lauchheim bezogen hat, gehört der Investment AB Latour, welche wiederum an der schwedischen Börse Nasdaq OMX in Stockholm notiert ist.

Der Red Dot Design Award wurde erstmals 1955 verliehen. Er ist einer der angesehensten internationalen Designwettbewerbe der Welt und wird vom Design Zentrum Nordrhein Westfalen e.V. in Essen verliehen.