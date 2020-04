GtA verschenkt Anti-Viren-Stoff

Coronaepidemie Der Neresheimer Textilausrüster hat Millionen in neue Produktionslinien und wegweisende Umwelttechnologie gesteckt. Nun engagiert er sich in der Krise.

Neresheim

Für Andreas Niess, Geschäftsführer des Neresheimer Textilausrüsters GtA, ist in Zeiten der Coronakrise klar: „Jetzt muss man aktiv werden.“ Während sein Betrieb „relativ konstant“ weiterläuft und ohne Kurzarbeit auskommt, hilft er als Vorsitzender des Neresheimer Gewerbe- und Handelsvereins anderen beim Beantragen der Corona-Soforthilfen. GtA setzt sein Know-how aber auch in der Krise selbst ein. Ab Donnerstag, 16. April, können sich alle, die Mundschutzmasken selbst nähen möchten, den passenden Spezialstoff mit antibakterieller Ausrüstung und antiviraler Wirkung bei GtA abholen – kostenlos.

Gedacht ist das Angebot beispielsweise für Vereine, Gruppen oder Werkstätten für Menschen mit Behinderung. „Interessenten können täglich von 12.30 bis 13 Uhr einfach an unserer Produktionshalle in Neresheim vorbeikommen“, sagt Niess. Verschenkt werden Rollen in den Abmessungen 1 mal 10 Meter – genug für 200 Masken.

Für das Notfallzentrum in Aalen hat GtA mobile Trennwände gespendet. Zudem sei man mit den Grünen in der Landesregierung in Kontakt und beteilige sich an zahlreichen Initiativen, um in der Krise unterstützend tätig zu sein, so Niess.

Bei GtA stehen die Räder nicht still. Erst kürzlich wurde käftig investiert. Seit Herbst rüstet das Unternehmen gewirkte Textilien auf drei Produktionslinien aus – bisher war es eine Produktionslinie. Rund sechs Millionen Euro hat das Unternehmen, dessen Produkte digital bedruckt werden und im beispielsweise im Ladenbau, Messebau, bei Events, Werbung und im Objektdesign zum Einsatz kommen, in die Hand genommen. Ein großer Teil floss in Umweltmaßnahmen wie Wärmerückgewinnung.

Das nachhaltige Wirtschaften hat sich Firmenchef Niess auf die Fahnen geschrieben. Er hat die GtA Gesellschaft für textile Ausrüstung 2015 gegründet. Damals waren acht Mitarbeiter am Start. Mittlerweile ist das Unternehmen im Neresheimer Industriegebiet Riegel ein echter Platzhirsch und zählt 60 Beschäftigte.

Bis vor kurzem konnte GtA Textilien mit einer Breite von bis zu 3,20 Metern bearbeiten. Die beiden neuen Arbeitslinien sind dagegen für eine Breite von 5,60 Metern geeignet. Für Niess ein entscheidender Vorteil: Denn die Kunden – Druckereien in aller Welt, die aus den Textilen zum Beispiel Fahnen, Banner, Deckenabspannungen oder Kunstelemente fertigen – besitzen mittlerweile Digitaldrucker, die bis zu fünf Meter Breite bearbeiten können. Das Rohmaterial, das sich in den Wandregalen der GtA-Hallen in riesigen Rollen stapelt, sind gewirkte Textilien aus Polyester. Der Mitgesellschafter der GtA, die Georg+Friedrich GmbH in Groß-Zimmern, betreibt eine eigene Wirkerei.

In den Produktionshallen der GtA werden die Stoffe gewaschen und verschiedenen Behandlungen unterzogen: So werden etwa beispielsweise Flammschutz, Sonnen- und UV-Schutz, schmutzabweisende oder lichtundurchlässige Beschichtung aufgebracht. Kameras überwachen den Prozess und erkennen im Zweifelsfall auch versteckte Qualitätsmängel. Am Ende der Produktionsstraße packen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Rollen, die für die Kunden auf die gewünschte Länge geschnitten wurden, ab. Sie werden in Folie gehüllt und erhalten einen Barcode und einen RFID-Chip.

Eine Rolle reicht für 200 Masken. Andreas Niess

Geschäftsführer

Großes Augenmerk wird in Neresheim auf Umweltschutz gelegt. „30 Prozent unseres Investitionsvolumen am Standort fließen in Energieeinsparung“, betont Niess.

Innovative Wärmerückgewinnung

So hat das Team von GtA selbst ein aufwendiges System zur Wärmerückgewinnung gebaut und installiert. Zum Einsatz kommen zudem lösemittelfreie Hilfsmittel, bei Flammschutzmitteln halogenfreie Chemie und bei den Waschmitteln keine Tenside, sondern biobasierte Tonerde-Produkte. Ein Ergebnis: GtA ist jetzt beim Ökotex-Siegel mit dem höchstmöglichen Standard, der Produktklasse I zertifiziert worden. Damit wären die Textilien aus Neresheim rein theoretisch sogar für Babyunterwäsche geeignet. Nötig für die eigentlichen Einsatzbereiche wären mehrere Produktklassen niedriger.

Besonders stolz ist Niess auf die Ergebnisse von Abluftmessungen Ende November. Der zulässige Grenzwert von 40 Milligramm Kohlenstoff pro Kubikmeter wird weit unterschritten – in den neuen Produktionslinien sogar um mehr als die Hälfte.

Zusätzlich hat GtA den Büro- und Verwaltungsbereich aufgestockt. Das Unternehmen möchte nun unter anderem noch in ein Lager, Sanitärbereiche für die Mitarbeiter, ein kleines Labor und eine kleine Werkstatt investieren, sagt Niess.

Abholung der Stoffbahnen ab 16. April täglich von 12.30 bis 13 Uhr bei Gta, Tor 6, Im Riegel 36 – Neresheim