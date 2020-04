Seelig+Co geht in die Eigenverwaltung

Neresheim

Die Seelig+Co. Feinblechbau GmbH aus Neresheim ist am 30. März in die vorläufige Eigenverwaltung nach der Insolvenzordnung gegangen. Das teilt die Rechtsanwaltskanzlei Pluta aus Ulm mit. Das Unternehmen habe bereits seit Beginn des Jahres einen konsequenten Restrukturierungskurs gefahren, die zuletzt schwächelnde Wirtschaftslage erfordere nun den nächsten Schritt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Durch den Prozess der Eigenverwaltung werde sich die Seelig+Co Feinblech GmbH aus eigener Kraft und bei laufendem Geschäftsbetrieb komplett sanieren können. Unterstützung findet das Unternehmen bei externen Fachleuten: Die Sanierungsexperten von Planer & Kollegen GmbH aus Landsberg am Lech betreuen die Eigenverwaltung und begleiten die Geschäftsführung durch den Sanierungsprozess. Zum vorläufigen Sachwalter bestellte das Amtsgericht Michael Pluta von der Pluta Rechtsanwalts GmbH. Er wird das Verfahren im Sinne der Gläubiger begleiten.

Seelig+Co fertigt Einzelteile sowie Baugruppen aus Blech und artverwandten Werkstoffen nach individuellen Kundenwünschen. Die Geschäftsführer Sabine Bieber und Thomas Seelig setzen bereits seit einiger Zeit auf Hilfe von außen: Der Nördlinger Unternehmensberater Jörg Stadali unterstützt den Familienbetrieb seit Januar 2020. Er war es auch, der nun das Büro Planer & Kollegen ins Spiel brachte. „Uns war klar, dass wir eine andere Perspektive brauchen, um die Prozesse im Unternehmen genau zu durchleuchten und gemeinsam auf den Stand zu bringen, den ein modernes und in die Zukunft gerichtetes Unternehmen heute braucht“, so Bieber. Diese umfangreiche Umstrukturierung sei bereits auf den Weg gebracht, erste Maßnahmen umgesetzt. „Die Richtung stimmt. Allerdings hat uns zuletzt der Einbruch der gesamtwirtschaftlichen Lage stark unter Druck gesetzt, sodass wir uns nun dazu entschieden haben, den Schritt in die Eigenverwaltung zu gehen.“ Hierbei kann das Unternehmen auf zahlreiche Unterstützer zählen, wie etwa Neresheims Bürgermeister Thomas Häfele: „Ich bin davon überzeugt, dass die Firma Seelig+Co Feinblechbau GmbH diese Krise überwinden wird und sich aus eigener Kraft sanieren kann. Die Stadt Neresheim wird dem Unternehmen in dieser schwierigen Situation selbstverständlich zur Seite stehen und es unterstützen.“

Sabine Bieber führt das Familienunternehmen zusammen mit ihrem Bruder Thomas Seelig in vierter Generation, Bruder Roland Seelig unterstützt die beiden als Prokurist und Schweißfachingenieur. „Wir sind alle mit diesem Betrieb aufgewachsen, gerade deshalb ist es uns so wichtig, ihn nun neu auszurichten.“ Auch und gerade deshalb lägen den Geschäftsführern die aktuell 111 Mitarbeiter an den Standorten Neresheim und Röttingen in Unterfranken so sehr am Herzen, „aber auch über Jahre, teils Jahrzehnte gewachsene Kunden- und Lieferantenbeziehungen standen plötzlich auf dem Spiel“.

Deshalb habe man sich für den Gang in die Eigenverwaltung entschieden, ein Schritt, der allen Beteiligten Sicherheit bringe: Der Fokus des Verfahrens liegt auf dem Fortbestand des Unternehmens. „Das bedeutet: Wir produzieren weiter, können weiter für unsere Kunden da sein und zuverlässig liefern.“ Denn gerade das sei das Besondere am Eigenverwaltungsverfahren: „Der Geschäftsbetrieb geht vollumfänglich weiter, die Gehälter der nächsten Monate sind gesichert und die Aufträge werden weiter ausgeführt.“

Das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen ist seit 2012 in Kraft. Ziel der Verordnung: Am Ende einer Insolvenz in Eigenverwaltung sollen betroffene Unternehmen erfolgreich saniert sein und wieder auf eigenen Beinen stehen. Das setzt jedoch voraus, dass das Unternehmen frühzeitig handelt und vom Gericht als sanierungsfähig und sanierungswürdig erachtet wird. Diese Voraussetzungen seien bei der Seelig+Co Feinblech GmbH gegeben, so Thomas Planer, geschäftsführender Gesellschafter der Sanierungsberatung Planer & Kollegen: „Gerät ein Unternehmen in Schieflage, beobachten wir oft, dass bis zum letzten Euro versucht wird, das Ruder selbst herumzureißen – das gelingt jedoch in den wenigsten Fällen.“ Sei das Unternehmen noch handlungsfähig, bleibe Raum für Sanierung und Neuaufstellung. „Die Geschäftsführung der Seelig+Co Feinblech GmbH hat hier sehr gut und rechtzeitig reagiert.“ Planer weiter: „Gemeinsam mit der Geschäftsleitung werden wir die Stärken des Unternehmens hinsichtlich der Fertigungskompetenzen und -qualität nutzen, um die Marktpräsenz der Seelig+Co Feinblech GmbH weiter auszubauen.“

Dass die beiden Hausbanken unter Federführung der VR-Bank Ostalb hier von Anfang an mit im Boot seien und den Prozess begleiten würden, sei ein „wichtiger Schritt auf dem Weg, das Unternehmen wieder vollständig auf gesunde Beine zu stellen“.