Wirtschaftsjunioren helfen gutem Zweck

Heidenheim. Die Wirtschaftsjunioren (WJ) Ostwürttemberg haben Spenden in Höhe von 4000 Euro überreicht. Getreu dem Motto „Wirtschaften für den guten Zweck“ gingen die im Jahr 2019 gesammelten Gelder an das Projekt „Segeltaxi“, an den Verein „REDBOX HDH“ und an den „Kreistierschutzverein Heidenheim.

Christian Wiedmann, diesjähriger Kreissprecher der WJ Ostwürttemberg, und Vincenzo Amorelli (Past-Präsident) überreichten drei Spendenschecks an gemeinnützige Organisationen. „Eine große Anerkennung für Ihre herausragende Arbeit auf ehrenamtlicher Basis“, dankte Vincenzo Amorelli, den diesjährigen Spendenempfängern. Es wurden Gelder verteilt an das Projekt „Segeltaxi“, welches Familien mit schwer kranken Kindern in verschiedenen Lebensbereichen finanzielle Unterstützung bietet. Eine weitere Spende ging an den Verein „REDBOX HDH“. Dieser engagiert sich in der offenen Jugendarbeit und „löscht“ die Langeweile der Kids mit einem eigens umgebauten und funktionstüchtigen Feuerwehrfahrzeug. Auch der seit 1963 existierende Kreistierschutzverein Heidenheim darf sich wieder über das Engagement der WJ freuen, dieses Mal in Form einer Geldspende. Bereits im vergangenen Jahr haben die WJ den Kreistierschutzverein bei der Renovierung des Katzenhauses unterstützt.