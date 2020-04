Jung wird neuer Geschäftsleiter

Schwäbisch Gmünd. Bernd Jung (Foto: Fotostudio Dieterle) wird neuer Geschäftsleiter der Nubert electronic GmbH. Der bisherige Marketingchef Roland Spiegler verabschiedet sich aus der Geschäftsleitung des HiFi-Herstellers aus Schwäbisch Gmünd, bleibt aber beratend für das Unternehmen tätig. Seine Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit werden von der bestehenden Marketingabteilung übernommen. Als neuer Geschäftsleiter stößt der Wirtschaftsingenieur Bernd Jung zur Führungsmannschaft aus Martin Leis und Firmengründer Günther Nubert. Bernd Jung (51) hat sich seine Sporen in der Professional-Audio-Branche verdient und in den vergangenen Monaten Stück für Stück Funktionen in der Geschäftsleitung der Nubert Speaker Factory übernommen. Zu Jungs Stärken zählten seine langjährige Erfahrung in der Teamführung und Projektorganisation, tiefgehende Fachkenntnisse in der Audiotechnik und das Vermögen, dieses Wissen auch verständlich zu vermitteln, so das Unternehmen. Bernd Jung sagt: „Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben, auf die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und Belegschaft. Hier in Schwäbisch Gmünd arbeitet ein kompetentes Team hingebungsvoll an der Perfektionierung der Tonwiedergabe – ein erstrebenswertes Ziel, dem ich mich gerne ebenfalls widme.“