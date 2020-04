Oberkochen. KyeongJun Yang aus Südkorea ist der Gewinner des Zeiss Photography Award 2020. Zum fünften Mal wurde der Wettbewerb gemeinsame mit der World Photography Organisation ausgeschrieben, in diesem Jahr mit dem Thema: „Seeing Beyond – Discoveries“. Mit seiner Bilderserie „Metamorphosis“ wirft Yang ein Schlaglicht auf die Erfahrungen von Einwanderern in den USA. Neun weitere Fotografen kamen in die engere Auswahl und auf die Shortlist.