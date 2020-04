Auszeichnung für Solaranlage

Heidenheim. Umwelt- und Energieminister Franz Untersteller hat die Firma Mayer GmbH & Co. KG Stahl- und Apparatebau in Heidenheim als „Ort voller Energie“ geehrt. Gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Walter Konzept aus Ellwangen-Killingen und in Zusammenarbeit mit Varta Storage, wurde in dem Unternehmen das Energiekonzept für eine Solaranlage realisiert: Die Solarzellen finden nicht nur auf dem gesamten Gebäudedach Platz, sondern auch integriert an Teilen der Gebäudefassade.