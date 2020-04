Preise für FNT

Ellwangen. Die FNT GmbH aus Ellwangen, Anbieter von Softwarelösungen für das integrierte Management von hochkomplexen und heterogenen IT-, Telekommunikations- und Rechenzentrumsinfrastrukturen, hat mehrere besonders wertvolle Gütesiegel erhalten: So besetzt das Unternehmen eine Spitzenposition in der Research In Action Vendor Selection Matrix, belegt Platz 1 in der Rubrik „Preis-Leistungsverhältnis“ und verzeichnet eine Weiterempfehlungsquote von 96 Prozent. Zudem ist FNT erfolgreich für das Prädikat „Software Made in Germany“ zertifiziert worden.