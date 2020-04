„Maßnahmen reichen nur begrenzt“

Interview Roland Hamm, Erster Bevollmächtigter der IG Metall, über die Lage in den Firmen, die Konsequenzen der Kurzarbeit und die Zukunft der Verhandlungen über den Abbau bei Bosch AS.

Schwäbisch Gmünd

Die Coronakrise schüttelt die Betriebe in der Region. Im Gespräch erklärt Roland Hamm, Erster Bevollmächtigter der IG Metall, wie die Unternehmen reagieren, welche Konsequenzen dies für Arbeitnehmer hat und warum die Regierung beim Thema Kurzarbeit nachbessern muss.

Herr Hamm, zahlreiche Betriebe haben bereits Kurzarbeit angemeldet. Wie ist die Lage bei den Firmen und ihren Beschäftigten in der Region?

Roland Hamm: Durchaus noch differenziert. Einerseits wird in einer Reihe von Betrieben gearbeitet, teilweise mit Hochdruck produziert. Andererseits nimmt die Zahl der Betriebe und die Zahl der Beschäftigten, die von Kurzarbeit betroffen sind kontinuierlich zu und wird weiter steigen. Hier in der Region gibt es viele direkte und indirekte Abhängigkeiten von der Automobilindustrie und das erhöht die Betroffenheit in der Krise. Die Beschäftigten hatten zunächst ihren „Alturlaub“ abzubauen, die positiven Zeitkonten entsprechend zu reduzieren und gehen jetzt in die Kurzarbeit mit teilweise 60 bis 80 Prozent Reduzierung. Wir spüren in der täglichen Beratung die Sorge der Menschen, die fragen: „Was wird aus meinem Arbeitsplatz, meiner Zukunft und meinem Geld“.

Für die Beschäftigten der tarifgebundenen Unternehmen gibt es klare Regelungen. Wie sieht es bei den Firmen ohne diesen gewerkschaftlichen Schutz aus?

Wir sind schon stolz darauf, dass wir in den meisten Branchen, in denen die IG Metall zuständig ist, bereits seit vielen Jahren tarifliche Regelungen zur finanziellen Aufstockung bei Kurzarbeit mit den Arbeitgebern vereinbaren konnten. Das sind nicht nur die Betriebe der Metall- und Elektroindustrie, sondern auch das Kfz-Handwerk oder die Holz- und Kunststoffverarbeitende Industrie. Auch in der Textilindustrie haben IG Metall und Betriebsräte hier in der Region entsprechende Regelungen vereinbaren können. Trotzdem bedeutet Kurzarbeit weniger Geld und damit Einschränkungen für die Beschäftigten und ihre Familien. Besonders hart trifft es Beschäftigte, die nur das gesetzliche Kurzarbeitergeld bekommen. Bei „Kurzarbeit Null“ sind das 60 Prozent des jeweiligen Nettoeinkommens – mit Kindern 67 Prozent – als Kurzarbeitergeld. Durch den Schutz unseres Tarifvertrages bekommt ein vergleichbarer Beschäftigter in der Metall- und Elektroindustrie immerhin rund 80 Prozent. Es lohnt sich also, als Mitglied einer starken Gewerkschaft für bessere Bedingungen einzutreten.

Es gibt einen schwerwiegenden Konstruktionsfehler. Roland Hamm, zum Thema Corona-Regelung bei der Kurzarbeit

Die Regierung hat ein umfassendes Rettungspaket auf die Beine gestellt. Reicht dieses aus, um den großen Crash zu vermeiden?

Der Staat hilft den Unternehmen, hat umfangreiche Hilfspakete beschlossen. Auch für Selbstständige und für Beschäftigte sowie Empfänger von Grundsicherung. Das ist alles richtig und notwendig, federt einigermaßen sozial ab, reicht aber nur begrenzt aus.

Ist der Schutz der Arbeitnehmer in diesen Zeiten ausreichend oder muss hier nachgebessert werden?

Nachgebessert muss auf jeden Fall die Corona-Regelung zur Kurzarbeit. Hier gibt es einen schwerwiegenden Konstruktionsfehler. Bei Kurzarbeit werden den Arbeitgebern rückwirkend zum 1. März die Beiträge zur Sozialversicherung zurückerstattet – nicht nur die Arbeitgeberanteile, sondern auch der Anteil der Beschäftigten. Das ist nicht gerecht! Wir fordern deshalb, dass der Arbeitnehmeranteil der Sozialbeiträge zwingend an die Beschäftigten weitergegeben werden muss.

Der Protest gegen den Abbau weiteren 1000 Stellen von Bosch AS entfällt aktuell wegen der Corona-Krise. Wie ist der Stand beim wichtigsten Arbeitgeber in Gmünd?

Corona und die damit verbundenen Einschränkungen verhindern aktuell klassische Protestaktionen wie Kundgebungen und Demonstrationen. Obwohl die bitter notwendig wären, um den bei Bosch AS geplanten personellen Kahlschlag zu stoppen. Hinzu kommt, dass auch bei Bosch AS Kurzarbeit zunehmen wird. Betriebsrat und IG Metall legen die Hände trotzdem nicht in den Schoss. Wir mussten das Thema Kurzarbeit regeln und wir haben mit unseren Beratern in den letzten zwei Wochen Alternativen zum Arbeitgeberkonzept diskutiert, insbesondere den Blick auf notwendige Innovationen fokussiert. Wir wollen für den Standort und die Beschäftigten ein anderes, besseres Zukunftsbild statt der Halbierung des Standorts Schwäbisch Gmünd. Unser neuer Forderungskatalog steht und diesen werden wir zeitnah in die Belegschaft und danach auch öffentlich kommunizieren.