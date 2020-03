Arbeitslosenzahlen zum 12. März

Aalen. Der Arbeitsmarkt in Ostwürttemberg verzeichnet auch im März (Stichtag 12. März) einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit. Insgesamt waren zum Stichtag 8604 Personen in Ostwürttemberg arbeitslos gemeldet, 1,5 Prozent weniger als im Februar, aber 15,0 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,4 Prozent. So waren am Zähltag im Ostalbkreis 5389 Personen arbeitslos. Das sind 104 Personen oder 1,9 Prozent weniger als im Vormonat. Im Kreis Heidenheim sank die Zahl der Arbeitslosen um 30 oder 0,9 Prozent auf 3215 Personen. Die Arbeitslosenquote sank im Ostalbkreis um 0,1 Prozentpunkt auf 3,0 Prozent, während die Quote im Kreis Heidenheim mit 4,4 Prozent unverändert blieb. Im Ostalbkreis stieg die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum März 2019 um 570 Personen oder 11,8 Prozent an.