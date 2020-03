Arbeitsmarkt: "Das hat es noch nie gegeben"

Aalen

Die Coronakrise schlägt auf den Arbeitsmarkt durch. Allerdings ist das aus der am Dienstag veröffentlichten Arbeitslosenstatistik noch nicht voll ersichtlich. Bernhard Hampp hat mit dem Chef der Arbeitsagentur Aalen, Elmar Zillert, gesprochen.

Die Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zum Februar um 1,5 Prozent zurückgegangen. Geht die Coronakrise spurlos am Arbeitsmarkt vorbei?

Nein, so ist es nicht. Die veröffentlichten Zahlen basieren auf dem statistischen Zähltag 12. März, also vor den gravierenden Corona-bedingten Einschnitten.

Wie macht sich die Krise bemerkbar?

Wir erleben einen rasanten Anstieg bei den Arbeitgeber-Beratungen zum Thema Kurzarbeit. In den vergangenen zwei Wochen erreichten unsere Agentur 3871 Anzeigen auf Kurzarbeitergeld. Wie viel Kurzarbeit tatsächlich umgesetzt wird, wird erst im Nachhinein klar werden. Betriebe müssen tatsächliche Kurzarbeit erst nach spätestens drei Monaten mit uns abrechnen.

Gab es ein solche Kurzarbeitswelle früher schon einmal?

Nein, die Situation ist auch nicht mit der Krise von 2008 und 2009 vergleichbar. Die Zahl der Anzeigen, die wir damals in einer Woche erhalten haben, erreicht uns nun an einem einzigen Tag. Waren damals überwiegend Industrie und Banken betroffen, schränkt heute der Shutdown die Aktivitäten in vielen Bereichen ein: Ladengeschäfte, die Gastronomie, Freizeit- und Tourismussektor, Praxen von Physiotherapeuten, Ärzten und Zahnärzten und viele mehr.

In der Industrie war Kurzarbeit bereits vor der Coronakrise Thema.

Ja, die Struktur- und Nachfragekrise insbesondere in den Bereichen der Automobilindustrie, deren Zulieferer sowie des Maschinen- und Werkzeugbaus hat schon vor Covid 19 bestanden und ist durch die Pandemie nicht verschwunden. Nun kommt zusätzlich eine Angebotskrise hinzu, weil auch die Lieferketten betroffen sind – und beispielsweise Stahl aus Italien nicht mehr verfügbar ist.

Wie sehen Sie das Instrument der Kurzarbeit?

Wir sind sehr dankbar, dass es diesen Weg gibt, der Entlassungen vermeidet. Man muss sehen, dass es in vielen Bereichen vor der Krise eine Arbeitskräfteknappheit gab, die sich durch Entlassungen nach der Krise verschärfen würde – etwa im Hotel- und Gaststättenbereich. Gesetzliche Erleichterungen helfen hier sehr: Der Personenkreis, der Kurzarbeitergeld erhalten kann, wurde erweitert, die Leistungen ausgedehnt und das Antragsverfahren vereinfacht.

Sind auch vermehrt Entlassungen zu verzeichnen?

Insbesondere im SGBIII-Bereich (Anmerkung der Redaktion: der Bereich, den die Arbeitsagenturen bearbeiten, das ALG I) sind bisher keine großen Auswirkungen spürbar. Bei der Grundsicherung ist Zahl der Arbeitslosen jedoch angestiegen. Betroffen sind hier viele Personen, die keinen Anspruch auf ALG I haben, darunter Selbstständige und weitere Personengruppen.

Gibt es in der aktuellen Lage auch neue Arbeitsfelder, in denen sich Arbeitslosen Chancen eröffnen?

Ja, und hier sind wir auch weiterhin vermittlerisch tätig. Groß ist die Nachfrage etwa aus dem Lebensmitteleinzelhandel, dem medizinischen Bereich, zum Teil auch der Landwirtschaft.

Wie hat sich die Arbeit der Arbeitsagentur verändert?

Wir sehen unsere Hauptaufgabe derzeit darin, unsere Kunden mit Geldleistungen zu versehen, damit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Wir sind auch für Arbeitgeber und Arbeitnehmer da und haben eigens ein kleines Servicecenter in Aalen mit 35 Mitarbeitern eingerichtet, die telefonisch helfen. Es ist eine Krise mit ungekanntem Ausmaß, das hat es noch nie gegeben. Besonders freut mich, dass alle unsere Mitarbeiter hochmotiviert und engagiert sind. Sie lassen nichts unversucht, die Krise zu bewältigen. Auch die Kunden verhalten sich dankbar, freundlich und geduldig – mehr noch als vor der Krise.