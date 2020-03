Design-Preis für Ellwanger Isimat

Ellwangen

Ein knappes Jahr dauerte es von der Idee bis zur Serienreife: Der Ellwanger Sondermaschinenbauer Isimat hat seine jüngste i-Serie vorgestellt. Und die Anlage hat es nicht nur technisch in sich, sondern macht auch optisch einiges her. Der Beweis: Das Unternehmen hat für die neuste Generation ihrer Siebdruckmaschinen den German Design Award gewonnen. Beim Design arbeitete Isimat mit der international renommierten Agentur Phoenix Design aus Stuttgart zusammen.

„Die Ansprüche der Kunden wachsen. Das betrifft nicht nur die Funktionalität, sondern auch das Aussehen der Maschinen“, erklärt Vertriebsleiter Jochen Grabert. Denn: „Auch im Maschinenbau kauft das Auge mit.“ Mit Phoenix Design habe man den geeigneten Partner für die neuste Maschinengeneration gefunden. „Der Prozess war wirklich spannend“, erzählt Grabert. Schritt für Schritt habe die i-Serie das jetzige Gesicht erhalten. „Der Input von externen Spezialisten hat uns weitergebracht. Das Design sorgt für eine hochwertige Erscheinung“, betont der Vertriebsleiter.

Das sah auch die Jury des renommierten Preises so. In ihrer Begründung für die Auszeichnung in der Kategorie „Excellent Product Design - Industry“ erklärte sie: „Das klare, reduzierte Design des aus Glas und Edelstahl gefertigten Gehäuses vereint Funktionalität mit formaler Ästhetik auf hohem gestalterischem Niveau.“ Doch nicht nur das Design der neuen Maschine, die ganz in schwarz gehalten ist, soll überzeugen. „In die neue Generation unserer Siebdruckmaschinen ist unser gesamtes Know-how geflossen“, sagt Geschäftsführer Torsten Hirschnitz. Denn die Ansprüche der Kunden – zu ihnen gehören unter anderem Kosmetikhersteller und Getränkelogistiker, die mit den Maschinen aus Ellwangen ihre Tuben, Tiegel oder Glasflaschen bedrucken – steigen nicht nur in Designfragen. Die neue Maschine kann unterschiedlichste Behälter in einem einzigen Maschinendurchlauf bedrucken. Rund 100 Einheiten pro Minute schafft die neue Anlage.

Auch im Maschinenbau kauft mittlerweile das Auge mit. Jochen Grabert

Vertriebsleiter von Isimat

„Da sie rund sechs bis sieben Tonnen schwerer ist als ihre Vorgänger, meistert sie auch Dauerläufe in gleichbleibend hoher Druckqualität“, erläutert Hirschnitz. Die Auszeichnung mit dem German Design Award war indes nicht das einzige Highlight der vergangenen Monate für Isimat. Bei der Weltleitmesse K in Düsseldorf präsentierte sich das Unternehmen vor einigen Wochen erstmals auf dem Stand des neuen Mutterkonzerns Leonhard Kurz. „Die Präsenz auf der für uns wichtigsten Messe war ein voller Erfolg“, resümiert Sales Manager Christian Motzke. Das in Düsseldorf präsentierte, kombinierte Verfahren von indirektem Digitaldruck (IDD) und digitaler Metallisierung (DiF) sei „sehr gut angenommen worden“. Mit der neuen, gemeinsam mit Kurz entwickelten und zum patentangemeldeten Technologie sind variable Daten in leuchtenden Metallfarben einfach und effizient auf Kunststofftuben applizierbar. „Digitaldruck eignet sich vor allem für die Bedruckung von kleinen Losgrößen“, erklärt Grabert.

Die Technologie ist noch recht neu in der Branche, dürfte sich aber durchsetzen. Kosmetik- wie Getränkehersteller können mit dem Digitaldruck schneller auf Marktveränderungen reagieren. Hintergrund: Die Nachfrage differenziert sich immer weiter aus, das Sortiment wird vielfältiger, die Stückzahlen der Produkte kleiner. So gibt es beispielsweise immer mehr sogenannte Limited Editions in kleinen Losgrößen. „Mit dem Digitaldruck können die Hersteller schneller auf Markttrends reagieren“, sagt Grabert. Das Modul kann in bestehende Anlagen, wie etwa Siebdruckmaschinen integriert werden. „Bis zu einer Losgröße von etwa 10 000 ist der Digitaldruck, abhängig vom Dekor, wirtschaftlicher als der klassische Siebdruck“, so der Vertriebsleiter. Mit der hybriden Lösung, die nachgerüstet werden kann, unterscheide sich Isimat deutlich vom Wettbewerb.

Aktuell forscht man in Ellwangen an einer neuen Art des Inline-Foilings, mit dem auch konisch geformte Behälter wie Biergläser oder Weinflaschen ohne Absätze foliert werden können. „Für uns wäre das ein neuer attraktiver, weil sehr großer Markt“, sagt Vertriebsleiter Jochen Grabert.