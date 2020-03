27.03.2020, 16:09

IHK fordert Enddatum für Shutdown

Die Kammer fürchtet einen BIP-Einbruch von bis zu 20 Prozent

Wie die Heidenheimer Kammer errechnet hat, droht der Region Ostwürttemberg ein Rückgang des BIP (derzeit bei über 15 Mrd. €) von bis zu einem Fünftel. "Sollten die bestehenden Einschränkungen inkl. Wiederaufnahmezeit acht Wochen überschreiten plus dann folgend die erste Zeit der Erholung könnte dies nach Einschätzung der IHK die Region mit einer Abschwächung des regionalen Bruttoinlandprodukts von knapp 3 Milliarden Euro, sprich bald einem Fünftel, belasten", schreibt die Kammer.

IHK-Hauptgeschäftsführerin Michaela Eberle fordert deshalb: „Die Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Mit ´bis auf weiteres´ lässt sich nicht wirtschaften.“ Deshalb sei es wichtig, dass nun politische Signale kommen, die dem Shutdown ein Ende-Datum geben. „Wenn wir das System also weiter so unter Druck setzen ohne planbare Perspektive, wird es wohl nicht nur möglicherweise lange darunter leiden, sondern auch die als systemrelevant bezeichnete Infrastruktur am Ende schlechter finanzierbar und aufrechtzuerhalten sein.“

27.03.2020, 15:48 Uhr

Soforthilfe des Landes: Kammern registrieren tausende Anträge - hoher Beratungsbedarf

Firmen können seit Mittwoch Soforthilfen des Landes beantragen. Das Angebot wird rege genutzt. Laut Angaben der Handwerkskammer Ulm steige die Zahl der Anträge pro Tag um 1000. . „Wir arbeiten mit Hochdruck, schnell und ohne viel Formularkram bei Beantragung und Auszahlung. Eine außergewöhnliche Situation erfordert außergewöhnliche Maßnahmen. Für altbekannte und vielfach bewährte Muster fehlt den Betroffenen Betrieben die Zeit“, sagt Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.

Neben der HWK ist auch die IHK für ihre Mitgliedsbetriebe für die Bearbeitung der Anträge verantwortlich. 2.200 Anträge aus der Region sind seit dem Start am 25. März 2020 des Soforthilfeprogramms zur Bewältigung der wirtschaftlichen Krise bereits eingegangen, so die IHK. IHK-Experte Markus Schmid stellt im Verfahren einen enormen Beratungs- und Informationsbedarf bei den Unternehmen fest. „Seit Start des Programms konnte unser elfköpfiges Beraterteam parallel über 1.000 telefonische Anfragen bearbeiten“, erklärte Schmid. Erwartungsgemäß kamen dabei die meisten Problemstellungen aus dem breit gefächerten Dienstleistungsbereich (54 Prozent) sowie aus dem Handel (27 Prozent). In der Masse handelt es sich dabei um kleine Unternehmen mit bis zu 15 Beschäftigten. Wichtig laut IHK: bei der Antragstellung vor allem auf Vollständigkeit zu achten, da die Anträge sonst leider nicht auf Plausibilität geprüft werden können und an den Antragsteller rückübermittelt werden müssen.

27.03.2020 15.31 Uhr

Umfrage der HWK Ulm: 77 Prozent der Betriebe mit Umsatzrückgängen

Eine Umfrage unter Handwerksbetrieben zu den Auswirkungen von Corona hat ergeben, dass 77 Prozent der Handwerker derzeit Umsatzrückgänge zu verkraften haben. 55 Prozent sind von Auftragsstornierungen betroffen. 36 Prozent haben mit Personalausfall zu kämpfen, mit fehlendem Material 31 Prozent. Behördliche Betriebsschließungen hingegen nennen 16 Prozent als Auswirkung. 10 Prozent der Handwerksbetriebe spüren die Corona-Krise bislang nicht in ihrem Betriebsalltag.

27.03.2020, 14:47 Uhr

26. März 2020, 17:14

