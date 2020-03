Coronakrise: Nachfrage nach Schutzplatten explodiert

Neresheim

Während die Coronakrise das Geschäft in vielen Unternehmen der Ostalb zum Erliegen bringt, herrscht bei der Firma Alt Technischer Handel in Neresheim und Ebnat Hochbetrieb. Der Grund: Das kleine Unternehmen handelt unter anderem mit Plexiglas- und Polycarbonatplatten, die jetzt zum Schutz vor Infektionen dringend benötigt werden: als sogenannter Spuckschutz für Apotheken, Lebensmittelgeschäfte, Beratungsschalter und Drogerien.

„Es ist Wahnsinn“, sagt Geschäftsführer Florian Alt. Alleine am Montagvormittag sind 500 neue Bestellungen hereingekommen. Und eine Bäckereikette aus der Region braucht dringend 50 Scheiben.

In normalen Zeiten ist der Handelsbetrieb mit sechs Mitarbeitern auf den Vertrieb von Kunststoffprodukten für Industrieunternehmen spezialisiert. Kunden seien unter anderem Firmen wie Varta, Kiener, VAF oder Schwarzkopf. Die Scheiben kommen etwa zum Einsatz, um Fräsmaschinen abzuschirmen.

Es ist Wahnsinn. Florian Alt

Geschäftsführer

Aber was sind schon normale Zeiten. Nun dreht sich alles nur noch um die Angst vor der Ausbreitung der Viruskrankheit Covid-19. Die 2002 gegründete Firma hat ihren Verwaltungsstandort in Neresheim und betreibt eine Sägerei in Aalen-Ebnat, wo die Kunststoffteile auf die gewünschten Maße gebracht werden.

Die „Covid-Platten“ – so heißen die Kunststoffteile mittlerweile intern im Unternehmen – werden verpackt und von Zustelldiensten und Speditionen abgeholt. Bestellungen gehen nach ganz Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien. Alt zeigt Pakete, gerichtet an Apotheken in Orten wie Amnéville im französischen Lothringen oder Saint-Genest-Malifaux bei Saint-Étienne.

Noch ist der Nachschub von Rohmaterial gesichert. Am Montag kamen beispielsweise in zwei Lieferungen aus Schweden insgesamt neun Tonnen Platten auf dem Härtsfeld an. Lieferanten hat Alt auch in Deutschland. Ein Plexiglasproduzent in Italien, der zu den wichtigen Lieferanten zählte, musste hingegen im Zuge des allgemeinen Shutdowns schließen, erzählt der Firmenchef. Neben der Sorge um den Nachschub beschäftigt ihn noch etwas: „Wir bräuchten auch personelle Verstärkung.“