WiRo listet Hilfen für Firmen auf

Schwäbisch Gmünd, Die WiRO Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Ostwürttemberg hat die Unterstützungsleistungen für Unternehmen in der Coronakrise auf ihrer Internetseite zusammengetragen: „Das Corona-Virus bestimmt dieser Tage das wirtschaftliche und soziale Leben · die Auswirkungen auf die Wirtschaft und vor allem kleine und mittlere Unternehmen werden gravierend sein“, heißt es von der WiRO. Aufgrund der gegebenen und zu erwartenden wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus auf die Gesamtwirtschaft, Branchen, Unternehmen und Arbeitsplätze stehe die Bundesregierung mit den Ländern, Wirtschaftsverbänden und Sozialpartnern im Dialog.

„Unsere Aufgabe in der Wirtschaftsförderung ist es nun, gerade jetzt eng an der Seite der Unternehmerinnen und Unternehmen zu stehen und als Multiplikator zielgerichtet relevante Informationen an die Unternehmen weiterzugeben“, beschreibt die WiRO-Geschäftsführerin Nadine Kaiser die aktuelle Herausforderung. „Informationen über die Hilfestellungen für die Wirtschaft haben wir auf unserer Internetseite zusammengestellt. Wir stehen als Kontaktlotse mit Rat und Tat zur Seite.“

Informationen zu den Unterstützungsleistungen: https://www.ostwuerttemberg.de/angebote-services/informationen-ueber-das-corona-virus