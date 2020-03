Auszeichnung für I Live als Arbeitgeber

Aalen. Nachdem die Aalener I Live Group GmbH bereits im Januar als „Attraktiver Arbeitgeber“ ausgezeichnet wurde, erreichte sie nun beim „Great Place to Work“-Wettbewerb „Beste Arbeitgeber in Baden- Württemberg 2020“ den 15. Platz in der Kategorie der Unternehmen mit 50bis 500 Beschäftigten. Dies wurde nun vom „Great Place to Work“-Institut Deutschland bekannt gegeben. Ausgezeichnet wurden Unternehmen, die ihren Beschäftigten eine besonders gute und attraktive Unternehmenskultur bieten.

Im Vorfeld der Auszeichnung von „Bester Arbeitgeber in Baden-Württemberg“ hatte sich die I Live Group einer unabhängigen Überprüfung ihrer Arbeitsplatzkultur und einer ausführlichen Befragung der Mitarbeiter gestellt. Die Mitarbeiterbefragung umfasste mehr als 60 Einzelfragen zu wichtigen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. „Die Teilnahmequote und das offene Feedback haben eine großartige Arbeitsplattform geschaffen, die uns nicht nur sehr stolz macht, die wir zudem sehr ernst nehmen sowie Wünsche und Anmerkungen als Ansporn zur Umsetzung und Weiterentwicklung ansehen, so I-Live-Gründer Amos Engelhardt