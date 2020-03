Zeiss meldet ersten Corona-Fall

Oberkochen. Der Technologiekonzern Zeiss hat bestätigt, dass eine Mitarbeiterin am Standort Oberkochen positiv auf den Coronavirus COVID-19 getestet wurde. Die Mitarbeiterin befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Sie hatte nach Rückkehr aus dem Skiurlaub in Österreich Symptome der Erkrankung festgestellt und sich daraufhin an ihren Arzt gewandt.

Nach Erhalt des positiven Testergebnisses hatte sie unverzüglich das Unternehmen informiert, so Zeiss. Nach dem gestrigen Bekanntwerden des positiven Testergebnisses habe man sofort Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Verbreitung des Virus einzudämmen. Das kleine Team, in dem sie arbeitet, wurde bereits gestern Abend informiert und ebenfalls gebeten, sich in die häusliche Unterbringung zu begeben.

Der Arbeitsmedizinische Dienst von Zeiss sowie weitere Experten für die Umsetzung von Präventions- und Epidemiemaßnahmen sind im ständigen Austausch mit den Behörden und setzen deren Empfehlungen und Anweisungen um.

Seit Ausbruch des Virus in China hat Zeiss weltweit unterschiedliche Maßnahmen auf der Basis der behördlichen Informationen und Empfehlungen ergriffen. Dazu gehören insbesondere Reisebeschränkungen und -verbote sowie intensive Kommunikation über Hygiene- und Verhaltensregen, aber auch zum Beispiel das Reduzieren von größeren, persönlichen Besprechungen und Veranstaltungen, aber auch Quarantänezeiten für Reisende aus besonders gefährdeten Gebieten. Die Mitarbeiter werden kontinuierlich über die aktuelle Situation informiert.