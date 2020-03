Kistler: Trotz Autokrise optimistisch

Bilanz Der Umsatz geht 2019 zurück, doch das Unternehmen mit Standort in Lorch will dank Investitionen wachsen und die Zukunftsthemen der Autoindustrie mitgestalten.

Lorch

Das schwächelnde Marktumfeld im Automobilsektor insbesondere in China macht sich bei den Umsatzzahlen der Schweizer Kistler-Gruppe bemerkbar. Im vergangenen Jahr belief sich der Umsatz auf 439 Millionen Euro, was gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 2,1 Prozent darstellt. „Auch wenn das Jahr 2019 wirtschaftlich hinter unseren Erwartungen zurückblieb und wir erstmals seit zehn Jahren einen Umsatzrückgang verzeichnen mussten, schauen wir positiv in die Zukunft. In unserer 60-jährigen Geschichte haben wir schon manche Krise gemeistert und werden es auch diesmal tun“, sagt CEO Rolf Sonderegger.

Der Grund für den Optimismus: „Wir sind in zukunftsträchtigen Feldern, wie der Elektromobilität oder Industrie 4.0 unterwegs und rechnen 2020 mit erneutem Umsatzwachstum.“ So gehe das Unternehmen gestärkt ins neue Jahr: Mit strategischen Investitionen in Standorte und Zukunftstechnologien seien die Weichen für das laufende Geschäftsjahr gestellt. Ungeachtet der konjunkturellen Rahmenbedingungen hat Kistler 2019 erheblich in die eigenen Standorte investiert.

Aktuell 200 Mitarbeiter am Standort Lorch

Sowohl am Hauptsitz in Winterthur als auch an zwei deutschen Standorten in Heidelberg und Meerane wurden weitere Kapazitäten geschaffen, „um Zukunftsthemen und -technologien weiterzuentwickeln“, so das Unternehmen. Mit dem Zukauf der Firmen AMS, SMETEC und Vester habe man zudem in den vergangenen Jahren weitere Kompetenzen aufgebaut. Inzwischen sind die Unternehmen in die Gruppe integriert und treten seit 2020 auch nach außen hin geschlossen unter der Marke Kistler auf. Aktuell beschäftigt die Kistler-Gruppe weltweit rund 2200 Mitarbeitende, rund 200 davon am Standort Lorch sowie der dazugehörigen Außenstelle in Urbach. Auch diese Dependance ist 2019 ausgebaut worden.

So fand der Geschäftsbereich Prüfstandsysteme für Elektromotoren in der Außenstelle in Urbach eine neue Heimat. Hier biete man sowohl für Konstruktion, Produktmanagement als auch Montage ausreichend neue Büro- und Produktionsflächen, so eine Sprecherin. 2020 will sich Kistler weiterhin auf den Ausbau des Standorts in Urbach fokussieren. „Das Thema Elektromobilität ist eines der großen Zukunftsthemen, das wir weiter ausbauen und gemeinsam mit unseren Partnern in der Automobilindustrie vorantreiben“, erklärt die Sprecherin weiter.

In unserer Geschichte haben wir schon manche Krise gemeistert und werden es auch diesmal tun. Rolf Sonderegger

CEO Kistler-Gruppe

Kistler produziert in Lorch Prüf-, Füge- und Messsysteme für die präzise Überwachung und Steuerung von Einpress- oder Fügeprozessen, unter anderem Werkzeuginnendrucküberwachung im Kunststoffspritzgießen sowie Drehmomentsensoren und Prüfstandsysteme für Elektromotoren. Das Produktportfolio kommt bei der Motorenentwicklung und -überwachung, Fahrzeugtechnik, Kunststoff- und Metallverarbeitung sowie Montagetechnik zum Einsatz. Kistler-Systeme analysieren physikalische Vorgänge, regeln industrielle Prozesse und liefern Informationen zur Optimierung der Produktqualität.

Kistler will vom Strukturwandel in der Branche profitieren

Das Unternehmen will trotz der Umsatzdelle infolge des Strukturwandels gerade von diesem profitieren. „Kistler leistet neben der Weiterentwicklung des Trends Elektromobilität auch einen wichtigen Beitrag zum Trendthema Emissionsreduktion“, so die Unternehmenssprecherin.

So biete Kistler in Lorch ein komplettes Portfolio aus sieben elektromechanischen Fügesystemen, die verschiedene Kraft- bzw. Wegbereiche abdecken. Sie erreichten gegenüber hydraulischen und pneumatischen Systemen einen um bis zu 90 Prozent höheren Wirkungsgrad. Dank der hohen Energieeffizienz sollen so CO2-Emissionen und Betriebskosten erheblich reduziert werden können.