Thomson folgt auf Jim Mazzo

Personalie Zeiss Meditec baut die Spitze der in den vergangenen Jahren erfolgreichen Sparte Augenheilkunde um.

Oberkochen. Jim Mazzo, derzeitiger President of Ophthalmic Devices und Leiter des strategischen Geschäftsbereichs Ophthalmic Devices von ZEISS, wird sich mit Wirkung zum 1. Mai 2020 aus der aktiven Geschäftstätigkeit bei Zeiss zurückziehen und das Unternehmen weiterhin als Berater unterstützen. Sein Nachfolger wird Dr. Euan Thomson, der „President Ophthalmic Devices“ wird.

Mehr als drei Jahre lang habe Mazzo seine Erfahrung aus der Ophthalmologie-Industrie eingebracht und den Bereich zur Nummer zwei der Augenheilkunde-Branchen entwickelt, so Zeiss. „Ich bin sehr stolz auf das, was wir für Kunden und Mitarbeiter erreicht haben und gebe nun gerne die Verantwortung weiter. Mit diesem Team haben wir ein Rekord-Wachstum erzielt“, sagte Mazzo. „Er hat wesentlich zum Wachstum unseres globalen Ophthalmologie-Geschäfts beigetragen und die kundenorientierte Denkweise in der Zeiss-Kultur gestärkt“, sagt Dr. Ludwin Monz, Präsident und CEO der Carl Zeiss Meditec AG.

Gleichzeitig wird Andrew Chang, Vertriebsleiter Ophthalmic Devices, zum President of Carl Zeiss Meditec, Inc. ernannt. Er soll weiterhin die weltweite Vertriebsorganisationen für die Ophthalmologie leiten, einschließlich der US-Vertriebs- und Serviceaktivitäten, mit Sitz in Dublin, Kalifornien.