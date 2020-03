Bosch will weitere 1000 Jobs streichen

Autoindustrie Bis 2026 soll die Belegschaft am ganzen Standort auf knapp 3000 Mitarbeiter sinken. Betriebsrat und Gewerkschaft kündigen Gegenwehr an, der Konzern verweist auf die Marktlage.

Schwäbisch Gmünd

Nächster Schock für die aktuell rund 5000 Beschäftigten der Bosch Automotive Steering (AS): Wie am Freitag bei einer außerordentlichen Betriebsversammlung bekannt wurde, will Bosch am Standort – zusätzlich zu den bereits 1000 angekündigten – weitere 1000 Stellen bis zum Jahr 2026 streichen. Das bedeutet, dass in sechs Jahren noch 3000 Menschen in Gmünd für Bosch arbeiten sollen.

Betriebsrat und Gewerkschaft haben erbitterten Widerstand angekündigt. „Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen und den Kampf aufnehmen“, sagte Betriebsratschef Alessandro Lieb. „Der Standort ist in Gänze in Frage gestellt.“ So plane Bosch AS ab 2022 weitere Produktionslinien und Projekte an den ungarischen Standort Maklar zu verlagern. Allerdings werde der Abbau nicht nur die Fertigung treffen. „Er betrifft alle Bereiche am Standort“, so Lieb weiter. Stellen würden ebenfalls in der Verwaltung und Entwicklung wegfallen. Roland Hamm, Bevollmächtigter der IG Metall, kritisierte das Vorgehen der Geschäftsführung scharf. „Die Geschäftsführung bewegt sich auf dem Niveau von Erbsenzählern und wird ihrer unternehmerischen Verantwortung nicht gerecht.“

Am Wochenende wollen sich Betriebsrat und Gewerkschaft beraten und einen Forderungskatalog erstellen. Hamm wies auf den geltenden Standortsicherungsvertrag hin. Der wurde vor zwei Jahren geschlossen und sah vor, bis 2022 auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten.

Am Mittwoch hatten sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zum neunten Mal getroffen, um den Abbau von 1000 Stellen bis 2022 zu verhandeln. Erstmals saßen externe, von Gewerkschaft und Betriebsrat bestellte, Berater am Tisch. „Wir wollen transparente Verhandlungen. Nur dann haben die Berater die Möglichkeit, das Konzept detailliert zu prüfen“, erklärte Bosch-AS-Sprecherin Stephanie Reuter auf Anfrage. Deshalb habe man die Planungsszenarien in dieser Woche „vollständig offengelegt“. Diese sehen bis 2026 den Abbau weiterer 1000 Stellen vor. Betriebsratschef Lieb: „Damit hat sich die Ausgangslage für die weiteren Gespräche dramatisch verändert.“

Der Standort ist in Gänze in Frage gestellt. Alessandro Lieb

Die Geschäftsführung von Bosch AS kritisierte das Vorgehen des Betriebsrats. Man sei „überrascht, dass es nicht möglich war, die mit den Arbeitnehmervertretern vereinbarte Vertraulichkeit zu bewahren, bevor konkrete Ergebnisse vorliegen“. Seit Oktober verhandle man, um „das vereinbarte Zukunftskonzept an die aktuelle Marktsituation anzupassen“. Bosch AS habe deutlich gemacht, dass man für den Zeitraum nach 2022 „gemeinsam“ eine Lösung erarbeiten wolle. Reuter: „Üblicherweise schließen zuerst die Berater der Arbeitnehmervertreter ihre Prüfungen ab. Erst dann findet eine Kommunikation an die Mitarbeiter statt. Diese Information an alle Mitarbeiter am Standort war bereits in Planung. Im Sinne unserer Mitarbeiter möchten wir wieder zu einer konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit zurückfinden.“

Bereits vor zwei Jahren hatte das Unternehmen 750 Jobs gestrichen. Im vergangenen Jahr folgte die Ankündigung, weitere 1000 Arbeitsplätze bis 2022 abbauen zu wollen. „Wir sehen, dass sich der Markt zurzeit konsolidiert“, so Reuter.

Der Markt für Lenksysteme werde langfristig auf dem aktuell niedrigen Niveau bleiben. Das verschärfe den Wettbewerb und drücke die Preise weiter nach unten. „Wir müssen unsere Kosten senken, um langfristig in diesem Wettbewerbsumfeld mithalten zu können“, so die Sprecherin weiter.

„Wir sind uns dieser Problematik bewusst und haben der Geschäftsführung mehrere Vorschläge unterbreitet, diese Probleme anzugehen“, sagt Lieb. Allerdings sei keiner umgesetzt worden. Hamm erklärt: „Bosch stellt sich nicht der Verantwortung, für den Standort ein zukunftsfähiges Konzept zu entwickeln, sondern verlagert die Probleme einfach ins Ausland.“