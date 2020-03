Vernunft und Augenmaß gefordert

Jahresempfang Die Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus ist auch ein beherrschendes Thema bei der IHK Ostwürttemberg – Blick in die digitale Zukunft der Industrie.

Heidenheim

Wie Weltgeschehen und regionale Wirtschaft zusammenhängen, ist jährlich Thema beim Jahresempfang der IHK Ostwürttemberg in Heidenheim. In Zeiten des Coronavirus war die Verbindung an diesem Freitag aber besonders spürbar. Von rund 400 Gästen, die zunächst zugesagt hatten, erschienen nur rund 280. IHK-Präsident Markus Maier machte die Epidemie sogleich zum Ausgangspunkt seiner Begrüßungsrede.

Nicht nur, dass er die Vorstandschefin der Paul Hartmann AG, Britta Fünfstück, persönlich begrüßte und ihr dankte: Der Heidenheimer Gesundheitsprodukte-Konzern hatte für die Veranstaltung kurzfristig eine große Menge Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. „Das Coronavirus hat den Weg aus den Fachbüchern der Virologen hinein bis in die letzte Verästelung der internationalen Gesellschaft in atemberaubend kurzer Zeit gefunden“, betonte Maier außerdem.

Die Auswirkungen auf die Wirtschaft seien deutlich spürbar: China falle für viele Firma temporär als Markt aus, China könne aktuell nicht oder nur bedingt liefern und China sei als Kunde derzeit nicht mehr präsent. Wie lange der Ausnahmezustand anhalte, sei offen. Genauso unsicher verhalte es sich mit den Folgen von Brexit und US-amerikanischer Handelspolitik für die Wirtschaft. „Damit ist das zarte Frühlingserwachen, das sich in unserer vorhergehenden Konjunkturumfrage angedeutet hat, ein Muster ohne Wert“, räumte Maier ein, der in der aktuellen Situation für Vernunft und Augenmaß plädierte. Sein Bekenntnis zu einem starken Europa verband der IHK-Präsident mit einer scharfen Verurteilung von Rassismus, der unlängst im fremdenfeindlichen Anschlag von Hanau gipfelte.

Mit Blick auf die Region kritisierte Maier immerwährende Probleme mit der Infrastruktur: Verkehrsbehinderungen durch die A7-Dauerbaustelle im Virngrundtunnel, zu wenig Geld für Straßen, Brücken und Schienen. Er sprach sich für einfachere Genehmigungen und verkürzte Verfahren aus und lobte im gleichen Atemzug die geplante Verkehrskonferenz für Oberkochen und Königsbronn als „hervorragenden Ansatz“ in Sachen regionaler Solidarität.

Digitalisierung krempelt die Industrie radikal um

Wertschöpfung, Hightech-Dichte und vielen Patente sorgten dafür, dass Deutschland - überraschend noch vor Südkorea und Singapur – weltweit den aktuellen „Innovations-Index“ einer Nachrichtenagentur anführe. Gerade Ostwürttemberg könne mit diesen Vorzügen seit Jahren offenkundig punkten, fügte Maier hinzu.

Die Digitalisierung ist disruptiv. Dr. Jan Mrosik

Siemens DIgital Industries

Wie Digitalisierung und Internet der Dinge die Industrie radikal umkrempeln, zeigte Hauptredner Dr. Jan Mrosik auf. Der Freiburger leitet als COO das operative Geschäft bei Siemens Digital Industries mit Sitz in Nürnberg. Das Unternehmen beschäftigt 76 000 der weltweit 385 000 Mitarbeiter des Siemens-Konzerns und befasst sich mit industrieller Automatisierung. digitaler Transformation und der Flexibilisierung von Produktionsprozessen.

Mrosik demonstrierte an Praxisbeispielen, wie in Industrieunternehmen bereits jetzt digitale und virtuelle Welt verschmelzen: Sogenannte digitale Zwillinge machen Prototypen überflüssig, simulieren die Fertigung und das Produkt virtuell und machen Optimierungen möglich – ohne, dass dafür die Produktion anlaufen muss. Im realen Fertigungsprozess und vom realen Produkt wiederum werden in Echtzeit Daten erhoben und auf die digitalen Zwillinge zurückgespiegelt, welche sie nutzen und verarbeiten: Kostenersparnis, höhere Effizienz und nachhaltiger Umgang mit Ressourcen seien nur einige der Vorteile.

Startschuss für Projekt „Digital Leaders“

Zukunftstechnologien wie 3D-Druck, künstliche Intelligenz, miteinander kommunizierende Maschinen, die eigenständig Entscheidungen treffen, und 5G-Technik sorgten in Zukunft dafür, dass Produktion noch kundenzentrierter, flexibler und nachhaltiger werde. „Die Digitalisierung ist disruptiv“, unterstrich Mrosik das bahnbrechende Potenzial der neuen Technologien. Rund zehn Milliarden Euro habe sein Unternehmen deshalb seit 2007 in die Akquisition von Software-Unternehmen investiert.

Passend dazu erteilte IHK-Hauptgeschäftsführerin Michaela Eberle gemeinsam mit Mrosik den Startschuss für das IHK-Projekt „Digital Leaders“. Angeleitet und geschult vom Digitalisierungszentrum Ostwürttemberg erhalten Auszubildende aus zahlreichen Unternehmen der Region die Chance, in unternehmens- und branchenübergreifenden Arbeitsgruppen digitale Projekte für ihre Betriebe zu erproben und zu verwirklichen.