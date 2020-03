Kampf dem Wirtshaussterben

Aalen

Sterben die Kneipen aus? Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband und andere Branchenkenner warnen davor, dass immer mehr Wirtshäuser schließen. Alexander Paluch, bei der IHK Ostwürttemberg für Gastronomie zuständig, spricht über die Gründe.

Wer an den Wochenenden unterwegs ist, sieht volle Gasthäuser. Von einem Wirtshaussterben kann da doch keine Rede sein, oder?

Richtig, die etablierten Häuser sind voll. Aber das liegt auch daran, dass beispielsweise in Aalen das Angebot an Restaurants mit deutscher Küche schon überschaubar geworden ist. In kleinen Gemeinden oder Dörfern gibt es oft gar kein Gasthaus mehr, mit Glück noch ein selbst bewirtetes Vereinsheim. Selbst ein Vorzeigerestaurant wie der „Adler“ in Rosenberg musste schließen.

Woran könnte das liegen?

Da ist zum einen das Nachfolgeproblem. Junge Leute sind oft nicht mehr bereit, einen Familienbetrieb zu übernehmen, in dem sechs Tage die Woche inklusive Wochenende schwer gearbeitet werden muss. Wie bei anderen Selbstständigen ist eine 35-Stunden-Woche nicht drin. Immer wieder werden auch Klagen über zu viel Vorschriften und Bürokratie laut, etwa bei den Hygieneverordnungen oder der Registrierkassenpflicht. Oder auch das Arbeitsschutzgesetz, das nur zehn Stunden Arbeit am Stück erlaubt. Teilweise müssen Hochzeiten vorzeitig beendet werden, weil das Personal nicht mehr arbeiten darf. Da wäre eine Flexibilisierung sinnvoll.

Welche Rolle spielt der Fachkräftemangel?

Er ist ein riesiges Problem in der Gastronomie. Zum einen fehlen Fachkräfte wie Köche. Dazu ziehen es ausgebildete Köche vor, in Kantinen zu arbeiten, wo sie eben nur werktags Dienst haben, was ja auch nachvollziehbar ist, wenn man beispielsweise eine Familie hat. Zum anderen kommt dazu ein allgemeiner Arbeitskräftemangel. Es fehlen Service- oder einfache Hilfskräfte in der Küche.

Und der Nachwuchs?

Fehlt auch. Koch, Beikoch, Restaurantfachmann sind absolute Mangelberufe. Wir haben in Ostwürttemberg derzeit 55 Köche in Ausbildung. Ein Teil bricht die Ausbildung im ersten Ausbildungsjahr ab. Gründe hierfür sind falsche Vorstellungen des Gastronomieberufs. Denn eine Ausbildung in der Gastronomie ist mit den Fernsehköchen nicht zu vergleichen. Die Ausbildung ist anspruchsvoll und die damit verbunden Strapazen, zu denen auch die Arbeitszeiten gehören unterschätzen viele Jugendliche. Und wer die Ausbildung abschließt, den zieht es oft in Großstädte oder auch ins Ausland, denn hier sind die Karrieremöglichkeiten einfach sehr viel größer.

Ersetzen Arbeitnehmer aus dem Ausland, etwa Osteuropa, die Deutschen?

Hier verschiebt sich die Grenze derjenigen, für die Jobs in der deutschen Gastronomie attraktiv sind, immer weiter nach Osten. Potenzielle Kräfte aus Tschechien oder Rumänien etwa finden Deutschland teilweise gar nicht mehr attraktiv, weil sie selbst steigenden Tourismus haben und damit gutes Geld zu Hause verdienen können. In der Region ist die Industrie ein wichtiger Arbeitgeber. Ja, und auch das ist ein Problem für die Gastronomen. Das Lohnniveau, das selbst Hilfskräfte in Schichtarbeit in unseren Industriebetrieben verdienen können, werden Restaurants nie zahlen können. Statt höherem Lohn sollte man darum andere Anreize bieten. So könnten beispielsweise Köche in den Lehrjahren zumindest teilweise von der Wochenendarbeit ausgenommen werden oder ich biete meinen Auszubildenden andere Benefits.

Auch das gibt es aber: Gasthäuser, die am Wochenende und Saison voll, wochentags aber gähnend leer sind.

Das ist die andere Seite. Die Konsumgewohnheiten haben sich geändert. Die sozialen Medien haben den Stammtisch ersetzt, das Wohnzimmer mit Fernseher die Dorfkneipe. Auch nach dem Sport geht man heute nicht mehr unbedingt gemeinsam ins Wirtshaus, wie es früher üblich war. Oder man versorgt sich mit Fastfood, statt ins Restaurant zu gehen. Es ist wie beim stationären Handel in unseren Städten: Eigentlich jeder möchte ihn erhalten und doch bestellt man immer mehr im Internet. Aber wer ihn erhalten will, dem muss er auch etwas wert sein.

Ein guter Gastronomiebetrieb verlangt nach Investitionen.

Ja, und leider existiert in einigen Betrieben ein Investitionsstau. Wenn Betriebe dann übergeben werden, wird das oft deutlich. Die Übergeber sehen das Gasthaus als ihr Lebenswerk, ihre Altersversorgung und haben oft unrealistische Preisvorstellungen. Aber der Nachfolger muss sich die Stammgäste erst erarbeiten und muss viele Schnitzel verkaufen, um einen sechs- oder vielleicht sogar siebenstelligen Kredit zurückzahlen zu können. Und davor muss erst einmal die Finanzierung klappen. Wobei das heute auch dank Förderprogrammen der L-Bank zusammen mit der Bürgschaftsbank ganz gut möglich ist.

Gehen manche das Unternehmen Kneipenwirt zu blauäugig an?

Diese Fälle gibt es natürlich auch in der Branche – so nach dem Motto: eine Kneipe läuft immer. Aber Restaurantfachmann ist nicht umsonst ein Ausbildungsberuf, in dem Kenntnisse von Kalkulation, Einkauf etc. nötig sind. Die IHK Ostwürttemberg bietet dazu kostenlose Existenzgründerberatungen mit Fachleuten an. Die Förderbanken halten ebenfalls Sprechtage bei der IHK in Heidenheim ab. Halbtägige Existenzgründerseminare finden in Heidenheim, Aalen und Schwäbisch Gmünd statt. Auch weitere Veranstaltungen sowie die Gaststättenunterrichtung bieten wir an.

Bayern hat ein 30 Millionen schweres Förderprogramm zur Gaststättenmodernisierung aufgelegt.

Auch die baden-württembergische LandWesregierung hat höhere Förderungen für den Tourismus, etwa für Landgasthöfe, in Planung. Höhere Förderungen, ob über das Programm ELR oder andere Instrumente, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Daneben sollte es aber auch Entlastungen für die Betriebe, in Sachen Bürokratie sowie eine Modernisierung der Ausbildung geben. Wie so oft ist ein Bündel an Maßnahmen erforderlich.