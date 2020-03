I Live: Wohnungen in Stuttgart verkauft

Aalen. Das Aalener Immobilienunternehmen I Live hat das Serviced Apartment-Projekt „Stuttgart Salzwiesenstraße“ an die Hanse Merkur Grundvermögen AG für deren offenen Immobilienspezialfonds HMG Grundwerte Wohnen PLUS III verkauft. I Live ist Projektentwickler und Betreiber sowie nach eigenen Angaben einer der größten Anbieter von Lifestyle-Mikrowohnen in Deutschland.

Das bereits zweite Serviced-Apartment-Projekt, welches die Hanse Merkur Grundvermögen damit von der I Live Group erworben hat, soll im Frühjahr 2022 fertiggestellt werden. Auf dem knapp 3500 Quadratmeter großen Grundstück in Stuttgart werden 172 Serviced Apartments mit einer Größe von cira 21 bis 40 Quadratmetern entstehen. Neben der Planung, Projektierung und dem Bau des Objekts in Zuffenhausen wird I Live auch als Betreiber nach Fertigstellung aktiv sein. Das Angebot der Apartments, die im brasilianischem gestalteten sein sollen, richtet sich an Berufstätige, die einen Aufenthalt von drei Tagen bis zu mehreren Monaten planen und dabei den buchbaren Service eines Hotels mit dem Komfort eines eigenen Apartments kombinieren möchten. Es gibt eine vollständige Einrichtung mit Küchenausstattung, Gemeinschaftsflächen und Basis-Services. Über eine App können sich Gäste vernetzen oder Serviceleistungen buchen.