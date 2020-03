Stegmaier und BAG gehen zusammen

Ellwangen. Die BAG-Hohenlohe-Raiffeisen eG ist eine der größten Genossenschaften in Württemberg. Die Stegmaier Nutzfahrzeuge GmbH wiederum bietet als einer der größten MAN-Servicepartner in der Region Süd-West Leistungen im Nutzfahrzeugbereich. Beide Firmen machen nun gemeinsame Sache: Unter dem Namen Stebag Land- und Nutzfahrzeugtechnik GmbH bündeln sie ihre Kompetenzen nun am Standort Ellwangen, mit Sven Schneider und Marc Stegmaier als alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer. Damit wird die neue Stebag ein Teil der Stegmaier-Group und der BAG-Hohenlohe-Raiffeisen eG, was dem Portfolio beider Beteiligten gleichermaßen zu Gute komme, so die Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Sven Schneider, Geschäftsführender Vorstand der BAG, erklärt: „Bisher waren wir in Ellwangen vor allem auf den Service und die Reparatur von Landmaschinen, auf Kleingeräte wie Rasenmäher und Motorsägen sowie den Service für MAN-Nutzfahrzeuge ausgerichtet.“ Durch die Kooperation profitiere man zukünftig vom Know-how und vom Technologie-Standard eines der größten MAN-Servicepartner in der Region. Marc Stegmaier ergänzt: „Stegmaier Nutzfahrzeuge erweitert mit der Stebag sein Portfolio um den Bereich Landmaschinen.“ Bereits heute werde in vielen landwirtschaftlichen Fahrzeugen MAN-Technik eingesetzt. „Zudem eröffnet uns die Zusammenlegung der beiden regionalen MAN-Partner am Standort in Ellwangen bessere Rahmenbedingungen“, so Stegmaier weiter.

Die BAG hat rund 2000 Mitglieder und baute in den vergangenen Jahren ihr Geschäftsfeld deutlich aus. Neben mehreren Agrarstandorten gibt es aktuell nicht nur Raiffeisen-Märkte sondern auch Landtechnikwerkstätten, eine Versicherungsagentur sowie Beteiligungen an einem regional bedeutendem Energielieferanten sowie einem VW-Autohaus.