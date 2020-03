Zeiss-Konzern baut seine Digitalsparte deutlich aus

Innovation Nach der Übernahme der Saxonia Systems gründet der Konzern die neue Firma Carl Zeiss Digital Innovation - und will in Dresden ein weiteres „Hub“ schaffen.

Oberkochen/Dresden

Vor eineinhalb Jahren stieg der Zeiss-Konzern beim Dresdner Software-Entwickler Saxonia Systems ein, übernahm dann im November 2019 weitere Anteile. Nun haben die Oberkochener den kompletten Erwerb des Spezialisten für individuelle Softwareentwicklung erfolgreich abgeschlossen – und den Namen geändert.

Fortan wird das Unternehmen unter dem Namen Carl Zeiss Digital Innovation agieren, teilt Zeiss mit. Die neue Firma werde künftig verstärkt die vier Konzernsparten bei digitalen Projekten unterstützen und soll bei der Innovation eine führende Rolle spielen, heißt es weiter. Das Geschäft für bestehende Kunden werde fortgeführt.

Mit der Integration des Dresdner Unternehmens will Zeiss die eigene Softwareentwicklungskompetenz systematisch ausbauen und sich die Expertise und die Entwicklungskapazitäten von Saxonia Systems für die Realisierung strategisch wichtiger Digitalprojekte in der Gruppe sichern.

Beide Unternehmen kennen sich gut aus ihrer langjährigen Zusammenarbeit: Saxonia Systems ist für den Technologiekonzern bereits seit mehr als zehn Jahren ein wichtiger Software-Entwicklungspartner. Zu den gemeinsamen Projekten gehören zum Beispiel innovative Lösungen im Bereich der Medizintechnik.

Mit der Übernahme baut Zeiss auch seine Präsenz in Dresden weiter aus. So soll zusätzlich zu dem ersten „Zeiss Innovation Hub“ am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ein zweiter Hub in unmittelbarer Nachbarschaft der Carl Zeiss Digital Innovation und der Technischen Universität Dresden (TU) realisiert werden.

Saxonia wird als Zeiss-Einheit weiter wachsen. Dr. Ludwin Monz, Vorstand bei Zeiss zur Übernahme im Übernahme

Der Hub soll wie in Karlsruhe eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Forschung sowie Zeiss darstellen. Die Einrichtung werde Studierenden und Wissenschaftlern der TU Dresden und anderen Hochschulen ebenso zur Verfügung stehen. Auch junge Unternehmen wie etwa Ausgründungen aus der Universität, Forschungsgruppen und Produktentwicklungseinheiten des Konzerns sowie gemeinsame Projekte zwischen den Akteuren sollen eine Heimat finden.

Mittlerweile mehr als 300 Mitarbeiter

Zurück zur neuen Zeiss-Tochter: Die Oberkochener wollen die Aktivitäten und Mitarbeiterzahl in der neuen Carl Zeiss Digital Innovation weiter forcieren. Bereits im März habe man die ungarische Partnereinheit der Saxonia Systems integriert. So ist die Zahl der Mitarbeiter um 60 auf nun mehr als 300 gestiegen.

In Deutschland betreibt die neue Tochterfirma neben Dresden inzwischen fünf Standorte und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von mehr als 30 Millionen Euro. Das Geschäftsjahr 2019 habe die Sparte mit einem zweistelligen Wachstum bei Ergebnis und Ertrag abgeschlossen, so Zeiss in einer Mitteilung.