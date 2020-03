Giengen. Die Ziegler d.o.o. in Kroatien, Tochtergesellschaft der Albert Ziegler GmbH in Giengen, hat das erste Fahrzeug nach Spanien geliefert. Das HLF 30/ 38 wird von einem Partner vor Ort an die Stadt Santander, die Hauptstadt der Region Kantabrien an der spanischen Nordküste, übergeben.