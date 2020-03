Neighborly kauft Firma

Ellwangen. Neighborly Brands, Anbieter von Franchise-Marken mit Europasitz in Ellwangen, hat „DryerVent Wizard“ gekauft. Das US-amerikanische Franchise-Unternehmen kümmert sich um Inspektion, Installation und Reparatur von Wäschetrocknersystemen und ist derzeit in Kanada und den USA mit rund 100 Franchise-Standorten vertreten. Hierdurch erhöht sich die Anzahl der hauseigenen Franchise-Dienstleistungsmarken der Neighborly Holding auf insgesamt 23, die Anzahl der weltweiten Franchisebetriebe wächst auf mehr als 3900 und die Anzahl der Neighborly-Mitarbeiter auf rund 900 in neun Ländern.