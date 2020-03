Adulkeriem Alhanafi ist ein Könner

Handwerk Ursprünglich wollte der Syrer Arabischlehrer werden, dann musste er flüchten. In Leinzell hat er eine Ausbildung zum Glaser abgeschlossen und ist in seinem Handwerk Bundessieger geworden.

Leinzell

Fünf junge Handwerkerinnen und Handwerker aus dem Gebiet der Handwerkskammer Ulm sind Bundessieger im Wettbewerb „Profis leisten was“ (PLW) , also die besten Auszubildenden in Deutschland in diesem Jahrgang. Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm, hat sich mit den Gewinnern sowie den zweiten und dritten Bundessiegern aus dem Kammergebiet gefreut: „Ein Treppchenplatz beim Leistungswettbewerb ist die Krönung einer Ausbildung.“ Einer dieser Bundessieger ist Abdulkeriem Alhanafi, Glaser aus Leinzell. Adulkeriem Alhanafi stammt ursprünglich aus Syrien. Nach der Flucht vor dem Krieg hat er es nicht nur erfolgreich in eine handwerkliche Ausbildung bei Bühlmaier Fensterbau GmbH in Leinzell geschafft, sondern jetzt auch den Bundessieg in seinem Glaser-Handwerk errungen.

Woher kommen Sie und wie kamen Sie nach Deutschland?

Alhanafi: Ich stamme ursprünglich aus Syrien, Damaskus. Nach meinem Fachabitur wollte ich eigentlich Arabischlehrer werden. 2012 bin ich dann wegen des Kriegs nach Libyen geflohen. Nachdem sich dort die Lage verschlimmert hat, sind wir nach Deutschland geflohen.

Wie verlief Ihre Ankunft in Deutschland?

Wir sind über Italien und Österreich nach Deutschland geflohen. Über Freunde und Familienangehörige sind wir nach Schwäbisch Gmünd gelangt. Ein Jahr später habe ich den Aufenthaltstitel bekommen. Ich habe eine Sprachschule und die Abendhauptschule besucht.

Wie sind Sie zu Ihrem Handwerk gekommen?

Ich habe bereits in Libyen erste Erfahrungen als Fensterbauer gesammelt. Das hat mir damals schon viel Spaß gemacht. Über meinen Cousin bin ich hier zu einem Schachverein gekommen - auch, um soziale Kontakte zu knüpfen. Mit dem Leiter des Schachvereins habe ich über meine berufliche Lage gesprochen, und dass ich gerne eine handwerkliche Ausbildung machen möchte. Er hat mich tatsächlich am nächsten Tag zu meinem jetzigen Arbeitgeber vermittelt. Dafür bin ich sehr dankbar.

Welche Probleme hatten oder haben Sie?

Ich habe mir anfangs mit der Sprache schwergetan. Besonders im ersten Lehrjahr hatte ich Schwierigkeiten mit den Hausaufgaben und Texten in der Berufsschule. Die habe ich dann mit in den Betrieb gebracht und mir wurde immer geholfen.

Was schätzen Sie an Ihrem Handwerk?

Ich mag es, körperlich zu arbeiten und mich jeden Tag in neue Projekte und Aufgaben hineinzudenken. Außerdem durfte ich in meinem Betrieb von Anfang an überall dabei sein: In der Produktion, in der Halle, auf Montage. So konnte ich überall helfen und etwas lernen.

Wie sind Sie zum PLW-Wettbewerb gekommen?

Bei der Glaserakademie in Karlsruhe, die ich auch besucht habe, haben sie über den Wettbewerb auf Landesebene informiert. Bei meinem Gesellenabschluss hatte ich sehr gute Noten. Darum habe ich meinen Chef gefragt, ob ich am Wettbewerb teilnehmen darf. Er hat sich gefreut und mich unterstützt. Ich hätte nie mit einem Sieg auf Landes- oder gar Bundesebene gerechnet. Ich bin natürlich sehr stolz, meine Familie auch. Das hätte ich nicht erwartet, ich wollte einfach nur lernen.

Der PLW-Wettbewerb findet seit 1951 jährlich auf Kammer-, Landes- und Bundesebene statt. In diesem Jahr sind mehr als 3.000 Gesellinnen und Gesellen angetreten, um ihre berufliche Exzellenz und ihr Engagement in ihrem Beruf im Wettbewerb zu zeigen. Bundessieger ist aus dem Ostalbkreis außerdem Klempner Marco Theuergarten (Flaschnerei Waldenmaier, Böbingen) geworden.