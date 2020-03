Neue Chefs bei Merz Objektbau

Projektentwickler Rückwirkend zum Jahresbeginn haben Brigitte und Volker Merz das Unternehmen an Jannis Merz und Markus Bamann übergeben.

Aalen

Nach mehr 40 Jahren im Geschäft haben Brigitte Merz und Volker Merz ihr Unternehmen Merz Objektbau GmbH & Co. KG an die Nachfolger übergeben. Rückwirkend zum 1. Januar leiten nun Jannis Merz und Markus Bamann die Geschicke der Firma.

„Die neuen Geschäftsführer ergänzen sich sehr gut in ihrer Kompetenz und Persönlichkeit. Wir sind der festen Überzeugung, dass sie das Unternehmen erfolgreich weiterführen“, sagt Volker Merz. „Wir freuen uns, dass unser Sohn Jannis Merz mit unserem langjährigen Mitarbeiter Markus Bamann das Büro übernimmt. Ich selbst werde als Mitglied des Verwaltungsrats für das Team auch künftig beratend tätig sein und meine Erfahrung einbringen.“

Markus Bamann absolvierte vor seinem Architekturstudium an der FH Augsburg nach einer Lehre zum Zimmerergesellen eine zweijährige Ausbildung zum Bautechniker. Nach seiner Tätigkeit bei Kayser Architekten und als selbstständiger Architekt kam er 2011 als projektleitender Architekt Merz Objektbau. Sein Verantwortungsbereich als geschäftsführender Gesellschafter liegt vor allem im Bereich des technischen Projektmanagements und bildet die Schnittstelle zur Projektentwicklung.

Jannis Merz ergänzt das Aufgabenfeld im Bereich der Konzeption und maßgeblich im Entwurf. Wettbewerbe, konzeptionelle Projektentwicklung und Akquise unterliegen ebenso seiner Verantwortung. Jannis Merz lebte nach seinem Architekturstudium an der Universität Innsbruck mehrere Jahre in Österreich und sammelte Erfahrung im international renommierten Architekturbüro Snøhetta. 2017 wechselte er zu Merz Objektbau und brachte mit der Eröffnung des Studios in Stuttgart die erste große Neuerung ins Unternehmen. „Durch die Übernahme der Geschäftsführung möchten wir die Tradition eines inhabergeführten Unternehmens fortsetzen“, sagt der 34-jährige Architekt.

Neue Gesellschaft gegründet

Im Zuge der Übergabe der „merz objektbau GmbH & Co.“ KG wurde die MOE Merz Objektbau Entwicklung GmbH gegründet. Geschäftsführer der MOE ist Immobilienökonom Daniel Franke, der das Team seit Mitte 2018 in der Projektentwicklung verstärkt. „Diese neue Struktur ermöglicht, dass Merz Objektbau ein noch leistungsfähigerer Partner in der Architektur und Projektentwicklung sein wird“, erläutert Markus Bamann. Dazu gehöre nicht nur die „konzeptionell kluge Kombination der beiden Geschäftsbereiche“, sondern auch der interne Fokus auf weitere Digitalisierung der Arbeitsprozesse, weitere Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine moderne Arbeitsweise und Bürokultur.

Als Familienbetrieb über vier Generationen aus einem klassischen Architekturbüro gewachsen, arbeitet Merz Objektbau deutschlandweit als Planer und Projektentwickler. Das Unternehmen mit aktuell 30 Mitarbeitern ist nach eigenen Angaben eine der führenden Firmen der Branche Ost-Württembergs. Und maßgeblich an der Gestaltung dieser Region beteiligt. Darüber hinaus ist merz objektbau derzeit auch in Berlin und Stuttgart tätig und bietet alle Planungs- Projektentwicklungs- und Bauträgerleistungen aus einer Hand.