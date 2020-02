Vom Verschwinden des Malochers

Aalen

Wo gibt es ihn noch, den typischen Malocher? Die Industriearbeiter sind in der Öffentlichkeit „unsichtbar“ geworden – ihre Milieus sind verschwunden. Diesen Prozess der Deindustrialisierung, der mit Werkschließungen und -verlagerungen einherging, beschreibt der Trierer Geschichtsprofessor Lutz Raphael in seinem aktuellen Buch „Jenseits von Kohle und Stahl“ für Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Auf Einladung der IG Metall Jugend gab er in Aalen Einblick in seine Thesen zur Deindustrialisierung. Auf dem Podium diskutierten anschließend Vertreter aus Gewerkschaft und Politik, wie Arbeiter wieder sichtbarer werden, ihre Interessen vertreten und an neuen Formen der Arbeit partizipieren können.

Im 1960 lag der Anteil der Industriearbeit an der gesamten Wertschöpfung in der Bundesrepublik sowie Großbritannien bei rund 50 Prozent. Bis 2012, so Raphael, sei dieser Anteil in Deutschland auf 30 Prozent, in Großbritannien sogar auf 15 Prozent gesunken. Raphael, der aus Essen im Ruhrgebiet stammt („Das vermarktet sich heute vor allem als Industriemuseum“) beleuchtete die Entwicklung ab Mitte der 70er-Jahre, als die Arbeiter auf dem Höhepunkt ihrer Teilhabemöglichkeiten waren, bis zum Jahr 2000.

Technologische Neuerungen, etwa computergesteuerte Werkzeugmaschinen, aber auch der Aufstieg von Staaten anderer Weltregionen zu Industrienationen, hätten diesen Prozess begleitet, der in Westeuropa zu Werkschließungen, Massenarbeitslosigkeit und einer Frühverrentungswelle geführt habe. „Wer Globalisierung sagte, meinte damit die Standortfrage und: ,Gewerkschaften, haltet euch zurück’“, umschrieb es Raphael. Sozialrechte der Arbeitnehmer seien ausgehöhlt oder abgeschafft worden – Raphael zeigte dies am Beispiel Großbritannien auf. Gleichzeitig habe sich der Finanzmarktkapitalismus durchgesetzt. Im Namen des Shareholder Value seien Industriebetriebe verkauft, zerschlagen zu Geld gemacht worden. Wer vom Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft rede, verkürze, so der Historiker: Viele Tätigkeiten seien in dieser Phase schlicht aus Industrieunternehmen ausgegliedert und an externe Dienstleistungsfirmen delegiert worden.

Arbeiter wohnten heute in der Peripherie – in abgehängten Banlieues oder zersiedelten Randgebiete kleiner Städte und Industriesiedlungen. Aus der Öffentlichkeit seien der Arbeiter und seine Belange nach und nach verschwunden. Er sei „unsichtbar“ geworden. „Versuchen sie mal, einen Zeitungsartikel aus den 80er- oder 90er-Jahren über Textilarbeiterinnen im Südwesten zu finden“, sagte Raphael. Stattdessen hätten Medien „Deutschlands faulste Arbeitslose“ angeprangert. Die Diskussion über Migranten habe sich von sozialen zu kulturellen Aspekten verlagert.

Das Ruhrgebiet vermarktet sich heute vor allem als Industriemuseum. Prof. Dr. Lutz Raphael

Historiker

Kampf um neue Perspektiven

Alexander Pohl von der IG Metall Jugend moderierte die anschließende Podiumsdiskussion mit dem Autor, bei der diese „Unsichtbarkeit“ Thema war. Leni Breymaier, SPD-Bundestagsabgeordnete und langjährige Gewerkschaftssekretärin, merkte selbstkritisch an: „Arbeiterinnen und Arbeiter finden nicht nur in der Öffentlichkeit nicht statt – sind finden sich auch selbst in der Politik nicht wieder.“ Früher traditionell sozialistisch und kommunistisch gesinnte Hilfsarbeiter im Norden Frankreichs etwa hätten sich in großem Stil dem rechtsextremen Front National zugewandt: Sie fühlten sich von den linken Parteien nicht mehr vertreten. „Wir reden hier nicht nur über Vollzeitbeschäftigte in der Metallindustrie“, so Breymaier, „sondern auch die Friseurin, und die Krankenschwester, die als Prekariat verunglimpft werden. Sie müssen aber spüren, dass sie im Denken der Politik vorkommen.“

Roland Hamm, Erster Bevollmächtigter der IG Metall und Linke-Politiker, verwies auf den andauernden Kampf der Gewerkschaften – etwa um die 35-Stunden-Woche. Er erinnerte an die Besetzung der Universal-Textilmaschinenfabrik in Westhausen Ende der 90er-Jahre, während der die Belegschaft auch in die Filiale der Deutschen Bank in Aalen einrückte. Es gelte nicht nur, das Erreichte zu verteidigen: „Die nächste Generation kann das Rad dort weiterdrehen, wo die vergangene aufgehört hat, und neue Perspektiven schaffen.“ Mit Blick auf die jüngere Vergangenheit warf Buchautor Raphael ein: „Militanz alleine ist nicht ausreichend, aber es ist wichtig, dass Militanz stattfindet.“

Marius Poppe vom Ortsjugendausschuss der IG Metall nahm den Begriff des Lean Management – der sogenannten schlanken Produktion – kritisch unter die Lupe. Es gehe dabei einerseits um den Verzicht auf Produktionsabläufe, für die Kunden nicht zu zahlen bereit sind. Für die Arbeitnehmer müsse die gewonnene Zeit aber andere, sinnvolle Tätigkeiten bedeuten: Poppe regte an, über neue Modelle der Kreislaufwirtschaft nachzudenken, bei denen Rohstoffe wieder der Wirtschaft zugeführt werden und ihr zugute kommen.