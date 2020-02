Zahl der Arbeitslosen sinkt leicht

Aalen. Nach dem massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar hat sich die Entwicklung auf dem regionalen Arbeitsmarkt leicht erholt. Das teilt die Agentur für Arbeit Aalen mit. So sank die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen in Ostwürttemberg im Februar um 80 auf 8738 Arbeitslose. Trotz dieses leichten Rückgangs um 0,9 Prozent lag ihre Zahl um 1098 Arbeitslose, 14,4 Prozent, höher als im Vorjahr. Der Rückgang an Arbeitslosen fiel in Ostwürttemberg etwas geringer aus als im Land Baden-Württemberg mit 1,4 Prozent. Aufgrund dieses moderaten Rückgangs stagniert die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk und im Land bei 3,5 Prozent. Im Ostalbkreis ging die Zahl der Arbeitslosen um 79 Personen, also 1,4 Prozent, auf 5493 zurück. Binnen Jahresfrist stiegt die Arbeitslosigkeit im Ostalbkreis um 10,4 Prozent (520 Personen).

Im Raum Ellwangen beträgt die Arbeitslosenquote derzeit 1,7 Prozent, im Raum Aalen und im Raum Bopfingen 2,9 Prozent, im Raum Schwäbisch Gmünd 3,7 Prozent und im Landkreis Heidenheim 4,4 Prozent. „Erfreulich ist, dass die Unternehmen unserer Region im Februar deutlich weniger Personen freigesetzt haben als in den vorangegangenen Monaten“, sagt Elmar Zillert, Chef der Agentur für Arbeit Aalen. Auch hätten die Betriebe wieder mehr freie Stellen gemeldet.