Handwerk: Zahl der Betriebe steigt

Ulm. Zum Ende des Jahres 2019 zählt die Handwerkskammer Ulm 19 424 Handwerksbetriebe in ihrem Gebiet zwischen Jagst und Bodensee. Das sind 327 Handwerksbetriebe mehr als im Vorjahr und entspricht einem Zuwachs um 1,7 Prozent. Im Ostalbkreis gibt es derzeit 4122 Betriebe, 73 mehr als im Vorjahr. Das entspricht einem Zuwachs von 1,8 Prozent. Damit entwickeln sich die Zahlen im Kammergebiet erneut positiv, auch in den zulassungspflichtigen Handwerken.

Der Zuwachs wird in allen Kreisen wesentlich von den zulassungsfreien Handwerken getragen, wie zum Beispiel von unter dem Strich 61 Gebäudereinigern (plus 11 Prozent) oder 14 Behälter- und Apparatebauern (plus 28 Prozent). Aber auch die zulassungspflichtigen Gewerke nehmen im Gebiet der Handwerkskammer Ulm zu: unterm Strich sieben Zweiradmechaniker (plus 9 Prozent), fünf Kälteanlagenbauer (plus 11 Prozent) oder 17 hinzugekommene Friseure (plus 1 Prozent).

Dass auch die meisterpflichtigen Gewerke zunehmen, ist eine Besonderheit im Gebiet der Handwerkskammer Ulm. Die Zahlen in Baden-Württemberg sind in diesen Gewerken tendenziell rückläufig. „Ein Handwerker ist mit seiner dualen Ausbildung flexibel einsetzbar. Die Berufe entwickeln sich weiter - und mit ihnen modernisieren sich die Betriebe“, betont Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.