Business Angels fördern Gründer

Start-up-Standort Wie neue Initiative Kapital und Kompetenzen regionaler Unternehmer bündeln und junge Unternehmen aus Ostwürttemberg voranbringen will.

Aalen

Neue Unternehmen sind wichtig – Gründer und Start-ups bereichern die Wirtschaft. Das gilt natürlich auch in der Region Ostwürttemberg, dem Raum der Talente und Patente. Die Start-up Region Ostwürttemberg ist bald um einen wichtigen Akteur reicher: Am 3. März findet bei Geiger Papier in Aalen die erste Mitgliederversammlung des Business-Angels-Netzwerk der Wirtschaftsregion Ostwürttemberg (kurz: BA-WOW) statt.

„Unser Ziel ist es, Start-ups und Gründer nicht nur mit dem nötigen Kapital, sondern mit dem ebenso wichtigen Know-how des Unternehmertums zu unterstützen“, erklärt Bernhard Theiss, Verleger der SDZ Medien. Er gehört gemeinsam mit Florian und Sebastian Geiger, beide geschäftsführende Gesellschafter der gleichnamigen Unternehmensgruppe aus Aalen, zum Gründungskomitee des Vereins. Gemeinsam sind sie aktuell auf der Suche nach weiteren „erfahrenen, unternehmerisch denkenden und handelnden Investoren, die sich in der Frühphase an Erfolg versprechenden Unternehmen beteiligen und sich aktiv in ein Netzwerk einbringen möchten“.

Die regionale Initiative soll Gründer und potenzielle Geld- und Wissensgeber zusammenbringen. „So tragen wir einen wichtigen Teil zu einer lebendigen Start-up-Kultur bei“, erklärt Florian Geiger. Der Verein bietet dabei eine Plattform zum Austausch und für Investments sowie sich daraus entwickelnden Wachstumsfinanzierungen. „Die BA-WOW sind ein Netzwerk privater Investoren, die jungen Gründerteams Risikokapital bieten und sie bei ihrem Wachstum strategisch unterstützen“, erläutert Sebastian Geiger.

Von den BA-WOW soll auch die gesamte Start-up-Region profitieren. „Der Verein ist ein wichtiges Puzzleteil in unserem Bemühen, spannende, junge Unternehmen zu unterstützen“, erklärt Markus Schmid von der IHK Ostwürttemberg. „Mit der Start-up-Region WOW, dem Pegasus-Fonds sowie den Gründerzentren und Hochschulen in Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim verfügt Ostwürttemberg über eine sehr gute Infrastruktur.“ Während die Start-up-Region WOW Investments mit einer Summe von bis zu 100 000 Euro tätigt und der Pegasus-Fonds als klassischer Investor agiert, schließt der Verein eine wichtige Lücke – und soll auch ein wertvolles Instrument des Standortmarketings werden.

Wir sind Teil eines bundesweiten Netzwerks. Bernhard Theiss

Verleger SDZ-Medien und

Business Angel

„Wir sind Teil eines bundesweiten Netzwerks von Business Angels“, erklärt Theiss. So könne man einerseits auf die Erfahrungen anderer zurückgreifen. „Wir binden regionale Start-ups in das überregionale Netzwerk der Organisation ein.“ Andererseits besteht so ebenso die Chance, Start-ups aus dem ganzen Land für die Region zu begeistern. „Viele Start-ups sind kurz nach ihrer Gründung noch sehr mobil und bereit, ihren Standort zu verlagern, wenn sich interessante Optionen wie neue Kunden oder bessere Forschungsmöglichkeiten ergeben“, erklärt Florian Geiger. Das überregionale Netzwerk biete ein transparentes und offenes Verfahren für die Präsentation von Ideen und deren Businessmodellen, ergänzt Sebastian Geiger. Bereits im September 2019 hatten 14 potenzielle Investoren die Gründung des Vereins vereinbart.

Künftig sollen Gründer und Start-ups die Möglichkeit haben, sich mit einem One-Page-Verfahren potenziellen Business Angels vorzustellen. Auf der Webseite kann ein einseitiges Formular heruntergeladen werden. Auf Basis dieses Überblicks verschafft sich das Screening-Komitee des Vereins ein genaueres Bild des jungen Unternehmens und vermittelt dann innerhalb des Netzwerks mögliche Business Angels. „Wir suchen unternehmerisch überzeugende Gründer mit innovativen wie tragfähigen Konzepten“, betont Theiss. „Wir erwarten vom Management betriebswirtschaftliches, technisches und unternehmerisches Know-how sowie ein eigenes finanzielles Engagement.“ Die BA-WOW wollen vor allem in den regionalen Kernbranchen aktiv werden, etwa dem Maschinenbau, der IT-Branche sowie Biotechnologie und Medizintechnik.

So wird man Business Angel: Die Aufnahme als Mitglied erfolgt auf Grundlage eines Vorschlags durch ein Mitglied. Interessenten können sich auch an die Geschäftsstelle wenden. Der Vorstand prüft die Eignung bezogen auf die Mitgliedsvoraussetzungen und entscheidet über die Aufnahme. Bestehende Mitglieder haben zudem ein Vetorecht in Bezug auf die Aufnahme neuer Mitglieder. Mehr Informationen online unter: www.startup-wow.de/business-angels-netzwerk/