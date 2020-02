Cemal Isin empfängt Preise

Aalen. Rund 1600 geladene Gäste sind zur Preisverleihung des German Design Awards 2020 in Frankfurt gekommen. Das hochkarätige Design-Event ehrte besondere Leistungen in den Bereichen „Excellent Communications Design“ und „Excellent Architecture“. Mit gleich zwei Auszeichnungen wurde dabei das Aalener Architekturbüro Isin+Co. für seine Leistungen prämiert. Das Hotel am Remspark in Schwäbisch Gmünd sowie die neu geschaffene Kantine für das Unternehmen Kessler & Co. in Abtsgmünd haben die international besetzte Jury nach Angaben des Architekturbüros durch Hochwertigkeit, Ideenreichtum und Eleganz überzeugt. Im Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt waren die prämierten Werke sogar mehrere Wochen lang für die Öffentlichkeit zugänglich. Bereits Ende 2019 konnten die Architekten, Generalplaner und Consultants von Isin+Co. in der Münchner Pinakothek mit zwei Iconic Awards weitere hochkarätige Auszeichnungen in Empfang nehmen. „Auch wenn uns die Preise sehr ehren, freuen wir uns vor allem über prägende Architektur in unserer Region. Gemeinsam mit unseren Kunden planen wir bereits neue Leuchtturm-Projekte für Ostwürttemberg“, betont Architekt und Geschäftsführer Cemal Isin.