Warum Handwerk glücklich macht

Die Zimmerermeisterin Katja Maier ist Kreishandwerksmeisterin auf der Ostalb, und seit September auch Vizepräsidentin der Handwerkskammer Ulm. Mit ihrem Bruder Christoph führt sie seit 2013 in dritter Generation den Familienbetrieb Holzbau Maier in Lippach. Redakteur Bernhard Hampp hat mit ihr gesprochen.

Was ist das Schöne am Handwerk?

Dass Sie damit Menschen glücklich machen. Sie sehen täglich, was Sie geschaffen haben: Sei es ein Haus, ein Kleidungsstück oder ein Laib Brot. Das Handwerk ist so vielfältig. Dank der dualen Ausbildung gibt es so viele Aufstiegschancen. Selbst mit dem Meister ist die Karriere noch nicht zu Ende. Sie haben die Möglichkeit, einen Betrieb zu führen und Ihr eigener Chef zu sein. Ich selbst habe mich ja als Quereinsteigerin für das Handwerk begeistert.

Inwiefern?

Ich habe zuerst eine Lehre als Bauzeichnerin absolviert und bin erst anschließend den Weg zur Zimmerermeisterin gegangen. Parallel dazu habe ich den Abschluss als Bautechnikerin und später noch als Sägewerks-Meisterin gemacht. Daran sieht man auch: Frauen haben genauso wie Männer die Möglichkeit auf einen erfolgreichen Weg im Handwerk.

Ist das Handwerk - zumal der Bau - immer noch von Männern dominiert?

Frauen holen auf. Sie sind immer stärker im Handwerk vertreten - auch dank Bausteinen wie dem Mentoring-Programm der Handwerkskammer, in dem sich erfahrene Handwerkerinnen junger Berufsanfängerinnen annehmen. Mit dem Stand Ende 2019 sind 1638 Frauen, also rund 21 Prozent, in einer Ausbildung im Kammergebiet. Und in der Vollversammlung der Handwerkskammer Ulm sind nun 28 Prozent Frauen vertreten, Tendenz steigend. Frauen, die in ihrem Handwerk etwas vorzuweisen haben, sind voll akzeptiert.

Das Bauhandwerk boomt, über mangelnde Aufträge können sich die Betriebe nicht beklagen, oder?

Viele sind sehr gut ausgelastet, einige haben noch Kapazitäten frei. Engpässe gibt es aber nicht. Die Kunden haben Verständnis, dass Aufträge nicht sofort, sondern mit etwas längerer Planung erledigt werden. Für eine gute Auftragslage sorgen aktuell auch Sanierungsprogramme für den Klimaschutz, beispielsweise die Heizungsmodernisierung. Hier hat das Handwerk allerdings viel bürokratischen Aufwand zu leisten. Wir erhoffen uns Vereinfachungen, um uns mehr auf die eigentliche Tätigkeit konzentrieren zu können. Mit zu viel Bürokratie kämpfen aber nicht nur Heizungsbauer, die Förderung beantragen müssen, sondern beispielsweise auch Fleischer bei den Gesundheitsvorschriften oder Bäcker bei der Bonpflicht.

Während in der Industrie viele Prozesse voll automatisiert und digitalisiert sind, sind im Handwerk oft noch viele Menschen zugange. Ändert sich das?

Nur einen Roboter auf ein Hausdach steigen lassen? Das wird nicht funktionieren. Aber es ist schon so, dass Maschinen Menschen immer mehr von schweren körperlichen Tätigkeiten entlasten. Die Digitalisierung hält Einzug, sei es beim Bau von Smart-Homes, die von Photovoltaikanlagen gespeist werden. Oder mit Apps zur Maschinenwartung, mit Betriebsanleitungen auf dem Tablet. Dazu ist allerdings eine flächendeckende 5G-Versorgung unerlässlich – ein wichtiges Ziel der Politik.

Hat das Handwerk genug Nachwuchs?

Trotz des sechsten Azubi-Plus in Folge im Gebiet der Handwerkskammer Ulm sind natürlich noch Lehrstellen frei. Deshalb unterstützt die Handwerkskammer Ulm uns Betriebe und vermittelt Bildungspartnerschaften oder sucht passgenau nach einem Azubi. Die baden-württembergische Landesregierung hat nun mit der Einführung der Meisterprämie und der Meistergründungsprämie einen wichtigen Schritt in Richtung Gleichwertigkeit von beruflichem und akademischem Abschluss getan. Einiges bleibt noch zu tun. So wird beispielsweise das Kindergeld für Studierende teilweise weiterbezahlt, für Auszubildende nicht. Oder die Kosten für den ÖPNV: Mit Ostalb Mobil zahlt ein Student pro Jahr rund 200 Euro, ein Meisterstudent 555 Euro und ein Auszubildender rund 400 Euro. Hier bleibt noch Arbeit für unsere Interessensvertretung. Insgesamt hat das Handwerk Azubis eine Menge zu bieten. Sie werden nicht nur fachlich gefördert, manche Betriebe stellen einen Kleinwagen zur Verfügung oder bezahlen den Führerschein, stellen Arbeitskleidung, es gibt Getränke…

Früher gab es aber noch mehr Getränke. Seit wann wird eigentlich auf dem Bau kein Alkohol mehr getrunken?

Nicht alle Erzählungen darüber, wie viel Alkohol früher am Bau getrunken wurde, sollte man glauben. Fakt ist, dass er heute nicht üblich und nicht erlaubt ist. Wer getrunken hat, kann unmöglich auf ein Dach steigen, das wäre viel zu gefährlich.

Die Bundesregierung hat in zwölf Gewerken wieder eine Meisterpflicht eingeführt. Begrüßen Sie das?

Unbedingt, das ist eine Wertschätzung für das Handwerk. Der Meisterbrief ist ein Qualitätssiegel und garantiert Verbraucherschutz. Meister bilden den Nachwuchs aus. Diese Fachkräfte sichern wiederum die Versorgung der Bevölkerung mit Handwerkerleistungen. Wir hoffen, dass die Meisterpflicht für weitere Handwerksberufe wiedereingeführt wird.