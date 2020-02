Neues Netzwerk startet

Schwäbisch Gmünd. Am 3. März startet das Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft mit dem Qualifizierungsverbund für den Raum Schwäbisch Gmünd ein neues Netzwerk. Die Auftaktveranstaltung findet in der „eule gmünder Wissenwerkstatt“ von 15 bis 18 Uhr statt und richtet sich an alle Unternehmen im Raum Schwäbisch Gmünd. Ziel des Qualifizierungsverbunds ist es, eine möglichst durchgängige Beschäftigung der Menschen in der Region zu fördern.

Dies kann durch Qualifizierung der Beschäftigten sowie durch Transparenz auf dem Beschäftigungsmarkt erfolgen. Weitere Elemente sind der Austausch zwischen Unternehmen und die Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und Bildungseinrichtungen. Das Netzwerk für Qualifizierung und Beschäftigung wird getragen vom baden-württembergischen Wirtschaftsministerium, der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit sowie den Arbeitgeberverbänden Südwestmetall und Südwesttextil. Außerdem haben bereits der Landkreis, die Stadt Schwäbisch Gmünd sowie die Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg ihre Teilnahme mit einem Vertreter angekündigt.

Es wird um vorherige Anmeldung bei Südwestmetall gebeten: Telefon 07361 / 9256-0, E-Mail aalen@suedwestmetall.de.