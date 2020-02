Video mit Gründern aus der Region

Initiative „GO“ Gründer und Förderer aus Ostwürttemberg sind in dem fünfminütigen Online-Film zu sehen.

Aalen. Die Initiative „GO“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie hat ein Video mit dem Thema „Gründen in Deiner Region – Ostwürttemberg“ produziert. Partner sind die IHK Ostwürttemberg, das Inno-Z an der Hochschule Aalen, das in:it coworking lab Schwäbisch Gmünd, Dock 33 Heidenheim und die Startup-Region Ostwürttemberg. Das rund fünfminütige Video gibt Einblick in das besondere Angebot der gut vernetzten Anlaufstellen der Gründungsregion Ostwürttemberg. Darin erzählen mehrere Gründer aus der Region über ihre Unternehmensgründung, und die vielfältigen Herausforderungen. Das Video ist unter www.rkw.link/rkwvideoreihe und www.bmwi.de/GO-Gruendungsgeschichten abrufbar.